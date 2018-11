Ethikrat fordert gerechtere Versorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungen

Berlin (ots) - In seiner heute veröffentlichten Ad-hoc-Empfehlungmacht der Deutsche Ethikrat auf die spezifische Vulnerabilität vonMenschen mit seltenen Erkrankungen aufmerksam. Er fordert eine Reihevon Maßnahmen zum Schutz vor unzureichender Versorgung derBetroffenen. Ihr Ziel muss die faire Berücksichtigung ihrerBedürfnisse in der klinischen Forschung und im Gesundheitswesen sein.Wer in Deutschland zu den insgesamt etwa vier Millionen Menschenmit einer seltenen Erkrankung gehört, sieht sich oft mit einerVielzahl von Problemen konfrontiert. Von der falsch oder verspätetgestellten Diagnose bis hin zu den psychischen Belastungen durchIsolationserfahrungen oder schlechte Versorgung, wennFacheinrichtungen fehlen oder schlecht erreichbar sind - dieInteressen der Betroffenen werden oft nicht angemessen wahrgenommen.Dabei besteht weithin Konsens, dass eine solidarische Gesellschaftallen ihren Mitgliedern eine faire Chance auf adäquate Behandlung imFall von Krankheit einräumen muss, unabhängig davon, ob es sich umeine häufige oder seltene Erkrankung handelt. Der Ethikrat hält esdaher für dringend nötig, die medizinische Versorgung von Menschenmit seltenen Erkrankungen zu verbessern und ihrePartizipationsmöglichkeiten zu fördern.Der schlechten Versorgungslage von Menschen mit seltenenErkrankungen sollte in einem ersten Schritt durch verbesserte Aus-,Fort-, und Weiterbildung innerhalb der Gesundheitsberufe begegnetwerden. Es gilt, Medizinstudierende, Ärztinnen und Ärzte sowieAngehörige anderer Gesundheitsberufe für die spezifischen Probleme inder Diagnostik, Therapie und Prävention seltener Erkrankungen zusensibilisieren. Zudem brauchen Erkrankte Zugang zu spezifischen undaltersgerechten Schulungsprogrammen, die als Teil des therapeutischenGesamtkonzepts verstanden und als solche von den Kostenträgern derKrankenversorgung finanziert werden sollten. Der Ethikrat empfiehltdarüber hinaus, zertifizierte Zentren für seltene Erkrankungenbundesweit einzurichten und ausreichend zu finanzieren. Sie solleneine multiprofessionelle Versorgung ermöglichen und für dieBetroffenen eine Lotsenfunktion im Gesundheitswesen übernehmen. Wegender geringen Anzahl der Betroffenen muss die klinische Forschung zuseltenen Erkrankungen auch länderübergreifend vernetzt arbeiten.Überhaupt sollte die Forschung zur Verbesserung von Diagnose,Therapie und Prävention seltener Erkrankungen, auch unter Beteiligungvon Erkrankten bei der Entwicklung und gegebenenfalls auchPriorisierung von öffentlich geförderten Forschungsprojekten,gestärkt werden.Selbsthilfegruppen bzw. Patientenorganisationen von Menschen mitseltenen Erkrankungen verfügen über einen reichhaltigenErfahrungsschatz, der zur Verbesserung von Diagnose, Behandlung undPrävention genutzt werden sollte. Mit Rücksicht auf die besonderenProbleme der Betroffenen spricht sich der Ethikrat dafür aus, dasGesundheitswesen "selbsthilfefreundlich" zu organisieren.Patientenregister sind bei seltenen Erkrankungen besonders wichtig,um noch bessere Evidenz auch nach der Zulassung von neuenMedikamenten zu gewinnen. Sie ermöglichen zudem die Bündelung undeffizientere Ausnutzung von lokal vorhandenem Wissen sowie diebessere Vernetzung von Fachkräften und Betroffenen. Nach Ansicht desEthikrates ist darauf zu achten, dass solche Register einer externenQualitätssicherung unterliegen und weder von einem einzelnen Arztnoch von einem einzelnen pharmazeutischen Unternehmen geführt werden.Die vollstände Ad-hoc-Empfehlung findet sich unterhttp://ots.de/T5fIJ2.Pressekontakt:Ulrike FlorianDeutscher EthikratReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJägerstraße 22/23D-10117 BerlinTel: +49 30 203 70-246Fax: +49 30 203 70-252E-Mail: florian@ethikrat.orgURL: www.ethikrat.orgOriginal-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell