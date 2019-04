Ethikrat fordert differenziertere Debatte zur Impfpflicht

Berlin (ots) - Der Deutsche Ethikrat begrüßt Anstrengungen zurErhöhung von Impfquoten. Er kritisiert aber angesichts der aktuellenDebatte um eine Impfpflicht für Masern die unzulässige Verengung derDiskussion auf Kinder, die unzureichende Berücksichtigung derDatenlage sowie den unscharfen Begriff der Impfpflicht und plädiertfür einen umfassenden Ansatz.Derzeit wird - nach Ansicht des Deutschen Ethikrates zu Recht -intensiv über Maßnahmen zur Erhöhung der Impfquote für Maserndiskutiert. Dabei dominieren allerdings Forderungen nach Einführungeiner gesetzlichen Impfpflicht für Kinder. Diese Verkürzung derDebatte hält der Deutsche Ethikrat aus folgenden Gründen fürverfehlt:Unzulässige Verengung des Adressatenkreises auf Kinder: Fast dieHälfte aller an Masern Erkrankten in Deutschland sind Erwachsene, mitin den letzten Jahren ansteigender Tendenz. Maßnahmen mit dem Ziel,die Masernimpfquote zu erhöhen, müssen als Adressaten sowohl Kinderals auch Erwachsene einbeziehen. Ein wirksamer Gemeinschaftsschutzsetzt eine bevölkerungsweite Quote für beide Masernimpfungen von 95Prozent voraus. Diese kann nur erreicht werden, wenn auch beiErwachsenen die Impfquoten erhöht werden. Personen, von denen wegenihrer Tätigkeit oder ihrer berufsbedingten Kontakte ein erhöhtesInfektionsrisiko für andere ausgeht (Gesundheitsberufe, pädagogischesPersonal), stehen hier in einer besonderen Verantwortung.Unzureichende Berücksichtigung der Datenlage:Bundesweit liegt die Erstimpfungsquote bei Kindern zum Zeitpunktder Einschulung bei 97,1 Prozent. Dies zeigt eine große Akzeptanz derMasernimpfung. Probleme entstehen aber vor allem durch die nochunzureichende Quote bei den Zweitimpfungen von 92,9 Prozent sowieaufgrund der beträchtlichen regionalen Unterschiede.Unschärfe des Begriffs der Impfpflicht:Unklar ist, wie eine solche Pflicht ausgestaltet und wie siedurchgesetzt werden kann. Denkbare Sanktionen wären je nachAdressaten etwa Bußgelder, Ausschluss aus Kindertagesstätten oderSchulen, Einschränkungen der ärztlichen Berufsfreiheit oder sogarkörperliche Zwangseingriffe. Erst die Präzisierung der Ausgestaltungeiner Impfpflicht und ihrer Durchsetzung ermöglicht eine angemesseneethische und rechtliche Abwägung der betroffenen Schutzgüter.Entgegen der bisherigen Engführung auf die Frage nach einergesetzlichen Impfpflicht erfordert eine erfolgreiche Impfpolitikeinen umfassenden Ansatz. Dieser muss das ganze Spektrum vonAkteuren, Adressaten, Instrumenten und Regelungsebenen auch in ihrenWechselbeziehungen in den Blick nehmen. Erst auf dieser Grundlagekann geprüft werden, wie das Ziel eines hinreichenden Impfschutzesmit Maßnahmen von möglichst geringer Eingriffstiefe erreicht werdenkann. Diese Prüfung ist geboten, bevor das geltende Recht geändertwird.Der Deutsche Ethikrat erarbeitet derzeit eine Stellungnahme zumThema, die noch vor der parlamentarischen Sommerpause vorliegen wird.Weitere Informationen unter www.ethikrat.org.Pressekontakt:Ulrike FlorianDeutscher EthikratReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJägerstraße 22/23D-10117 BerlinTel: +49 30 203 70-246Fax: +49 30 203 70-252E-Mail: florian@ethikrat.orgURL: www.ethikrat.orgOriginal-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell