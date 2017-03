Ethikrat diskutierte über Folgen der Eizellspende

Berlin (ots) - Im Rahmen einer öffentlichen Abendveranstaltungdiskutierte der Deutsche Ethikrat am gestrigen Mittwoch Fragen derEizellspende im Ausland und der Konsequenzen dieser Praxis im Inland.Immer wieder nehmen Paare Angebote von Kliniken im Ausland wahr,um ihren Kinderwunsch mithilfe von Reproduktionstechnologien zuerfüllen, die in Deutschland verboten sind. Dazu gehört auch dieEizellspende. Da in vielen der Länder, in die Kinderwunschpaarereisen, die Eizellspenderinnen anonym sind, wird den auf diese Weisegezeugten Kindern die Wahrnehmung ihres elementaren Rechts auf Wissenum die eigene Herkunft verwehrt. Zwar können die Eltern ihr Kind überdie Art seiner Entstehung aufklären, aber das Faktum der Anonymitätkönnen sie nicht ändern, was in psychosozialer Hinsichthochproblematisch sein kann.In seinem Grußwort betonte Peter Dabrock, der Vorsitzende desDeutschen Ethikrates, man müsse "Fragen der Gestaltung und damit auchder rechtlichen Gestaltung unserer Gesellschaft im Blick behalten,freiheitsfunktional und sensibel für besonders vulnerable Menschenund Gruppen". Vor diesem Hintergrund müsse man sich auch die Fragestellen: "Ist es eigentlich fair und nachvollziehbar, wenn wir Samen-und Embryospende erlauben oder als rechtlich möglich ansehen und dieEizellspende verbieten? Trägt diese Unterscheidung? Was begründetsie?"Anhand zweier Fallbeispiele erläuterte der Humangenetiker WolframHenn, der auch Mitglied des Deutschen Ethikrates ist, dass dieDiskussion über die Eizellspende keine abstrakt-theoretische sei,sondern für alle Beteiligten ganz konkrete Fragen aufwerfe, die eszunächst zu strukturieren gilt.Ratsmitglied Petra Thorn, die als Paar- und FamilientherapeutinFrauen und Paare auch zu Fragen der Eizellspende berät, erläuterte,weshalb die Eizellspende ein sehr umstrittenes Verfahren ist: "DieSpenderinnen gehen aufgrund des erforderlichen medizinischenEingriffs ein Risiko für die eigene Gesundheit ein. Zwischen denEmpfängerpaaren und den Spenderinnen besteht ein Einkommensgefälle,und viele Frauen spenden wahrscheinlich nicht nur aus altruistischen,sondern auch finanziellen Gründen."Die Ethnologin Michi Knecht von der Universität Bremen berichteteüber den Stand empirisch-ethnografischer Forschungen zur Frage dergrenzüberschreitenden Reproduktionstechnologien sowohl aus derPerspektive der ins Ausland reisenden Paare mit Kinderwunsch als auchaus der Sicht der Frauen, die diese Dienstleistungen im Auslandanbieten. Die Weltkarten der internationalen Reproduktionsmedizinseien stark in Bewegung geraten und auf der Basis ökonomischer undrechtlicher Asymmetrien entständen große kommerzielle Märkte. Manmüsse sich fragen, so Knecht, ob durch Reproduktionsmobilität"reicher" Frauen und Paare die Gesundheitsrisiken auf Frauen inLändern mit niedrigeren Einkommen verschoben würden und ob einerestriktive nationale Gesetzgebung wie die deutsche - wenngleichunbeabsichtigt - zur Folge habe, dass Ausbeutungsrisiken in andereLänder verlagert würden.Aus der Sicht der Familienforscherin Birgit Mayer-Lewis von derOtto-Friedrich-Universität Bamberg, die über die individuellePerspektive und den gesellschaftlichen Kontext von Familien nachEizellspenden referierte, ließen sich in den wenigen aus dem Auslandvorliegenden Studien keine Hinweise auf negative Auswirkungen einermit einer Eizellspende einhergehenden "gespaltenen Mutterschaft" aufdie Kindes- und Familienentwicklung finden. Bei der Bewältigung desFamilienalltags zeigten sich allerdings Probleme, vor allemhinsichtlich des Umgangs mit multipler Elternschaft, der Aufklärungdes Kindes und der biografischen Integration der Zeugungsgeschichte.Im folgenden, von Ratsmitglied Andreas Lob-Hüdepohl moderiertenStreitgespräch über den ethisch angemessenen Umgang mit denbestehenden Problemen diskutierten die Philosophin Susanne Lettow vonder Freien Universität Berlin und die Medizinethikerin undstellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates ClaudiaWiesemann. Susanne Lettow forderte, dass die Diskussion über die mitdem "reproduktiven Reisen" verbundenen ethischen Fragen nicht nur aufdie Akteure im Inland fokussiert sein dürfe, sondern - ausgehend vomPrinzip der Gleichheit und der Kritik von Dominanzverhältnissen - dieSituation der Eizellspenderinnen im Ausland einbeziehen müsse.Aus Sicht von Claudia Wiesemann wirft das transnationalereproduktive Reisen ein massives Gerechtigkeitsproblem auf -bezüglich der gesundheitlichen Versorgung der Spenderinnen, über diees keine Kontrolle gebe, bezüglich der Nichtverfügbarkeit desVerfahrens für finanziell schwächer gestellte Paare in Deutschlandund auch bezüglich der Ungleichbehandlung von Samen- und Eizellspendein Deutschland. Sie verwies auf die Verantwortung der Gesellschaftfür die Rechte des Kindes und die Gesundheit der Spenderinnen undforderte die Ermöglichung einer guten Beratung ohneKriminalisierungsgefahr. Die abschließende, auch für das Auditorium geöffnetePodiumsdiskussion der vier Referentinnen mündete in die vielfachgeäußerten Einsicht, dass hierzulande die Beratungsangebote zu Fragender Eizellspende entkriminalisiert und ebenso wie die psychosozialeBetreuung der Kinderwunschpaare ausgebaut werden müssten.Die einzelnen Beiträge der Anhörung können unterhttp://ots.de/tRmMy nachgehört und in Kürze auch unterhttp://ots.de/aRJrn nachverfolgt werden.

Original-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell