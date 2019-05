Ethikrat: Keimbahneingriffe derzeit zu risikoreich, aber ethisch nicht grundsätzlich auszuschließen

Berlin (ots) - Letztes Jahr erschütterte die Geburt der erstengenetisch veränderten Babys die Welt. Der Deutsche Ethikrat legt nuneine Stellungnahme vor, in der er die Möglichkeiten, in das Genommenschlicher Embryonen oder Keimzellen einzugreifen, ethischumfassend untersucht. Zwar hält er die menschliche Keimbahn nicht fürunantastbar. Gleichwohl beurteilt er Keimbahneingriffe derzeit wegenihrer unabsehbaren Risiken für ethisch unverantwortlich. Deshalbfordert er ein Anwendungsmoratorium und empfiehlt Bundesregierung undBundestag, sich für eine verbindliche internationale Vereinbarungdazu einzusetzen.Zwingende Voraussetzung für jegliche künftige Anwendung vonKeimbahneingriffen wäre ihre hinreichende Sicherheit und Wirksamkeitsowie die Etablierung angemessener Prozeduren und Begleitstrukturen.Dazu erneuert der Deutsche Ethikrat einstimmig seine Forderung nacheinem breiten nationalen und internationalen Diskurs zum Thema undempfiehlt die Einrichtung einer internationalen Institution, dieStandards für Keimbahneingriffe am Menschen erarbeitet und sichlösungsorientiert mit deren medizinischen und gesellschaftlichenImplikationen beschäftigt.Unstrittig ist im Deutschen Ethikrat zudem, dass jede angemesseneBeurteilung von Keimbahneingriffen über eine reineChancen-Risiken-Abwägung hinausgehen muss und nur unterBerücksichtigung von acht ethischen Orientierungsmaßstäbenbefriedigen kann: Menschenwürde, Lebens- und Integritätsschutz,Freiheit, Schädigungsvermeidung und Wohltätigkeit, Natürlichkeit,Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung.In seiner Stellungnahme entfaltet der Ethikrat dieseOrientierungsmaßstäbe und wendet sie exemplarisch auf den vor einerAnwendung von Keimbahninterventionen notwendigen weiterenForschungsprozess sowie auf drei mögliche Einsatzgebiete an: dieVermeidung schwerer erblicher Erkrankungen, die durch die Veränderungeines einzelnen Gens verursacht werden, die Verringerungmultifaktorieller Erkrankungsrisiken und die gezielte Verbesserungmenschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten (Enhancement).Dabei zeigt sich, dass es bei aller Einigkeit bezüglich despolitischen Handlungsbedarfs zu vielen Fragen unterschiedlichePositionen gibt - auch im Deutschen Ethikrat. Beispielsweise haltennicht alle Mitglieder Keimbahneingriffe überhaupt für sinnvoll. Einegroße Mehrheit bewertet die Weiterentwicklung und den Einsatz derTechnologie mindestens zur Vermeidung oder Verringerung genetischbedingter Krankheitsrisiken als ethisch legitimes Ziel. Für andereMitglieder lassen Keimbahneingriffe keinen ausreichend hochrangigenNutzen erkennen, der ihre potenziellen Nachteile rechtfertigenkönnte.Um die wesentlichen Fragen, Argumente und Positionen transparentund für den geforderten breiten öffentlichen und auch internationalenDiskurs verfügbar zu machen, fasst der Deutsche Ethikrat sie in einemanalytischen Instrumentarium zusammen und visualisiert die möglichenEntscheidungspfade und ihre Konsequenzen in einem Entscheidungsbaum.Weitere Informationen unter http://ots.de/NVQEfN.Pressekontakt:Ulrike FlorianDeutscher EthikratReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJägerstraße 22/23D-10117 BerlinTel: +49 30 203 70-246Fax: +49 30 203 70-252E-Mail: florian@ethikrat.orgURL: www.ethikrat.orgOriginal-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell