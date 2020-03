Ethikrat: Chancen für die Pflege durch verantwortliche Nutzung von Robotik

Berlin (ots) - In seiner heute veröffentlichten Stellungnahme "Robotik für gutePflege" wägt der Deutsche Ethikrat die mit Robotern verbundenen Chancen undRisiken für die Pflege ab. Er gelangt zu dem Urteil, dass sie einen wertvollenBeitrag zur Verbesserung der Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen und derArbeitsqualität im Pflegebereich leisten können. Dies setzt jedoch voraus, dassder Einsatz von Robotertechnik zwischenmenschliche Beziehungen nicht ersetzt,dass er nicht gegen den Willen von Gepflegten und Pflegenden oder zur bloßenEffizienzmaximierung erfolgt und dass die Betroffenen in die Entwicklung derTechniken einbezogen werden.Die Erforschung und Entwicklung robotischer Anwendungen sowohl für die häuslichePflege als auch für Pflegeeinrichtungen wird seit einigen Jahren mit erheblichenöffentlichen Mitteln gefördert. Zur Begründung wird von politischer Seite aufdie drängenden infrastrukturellen, personellen und finanziellen Problemeverwiesen, die sich angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege beigleichzeitig wachsender Zahl pflege- und assistenzbedürftiger Menschen stellen.Der Deutsche Ethikrat erkennt zwar den möglichen Nutzen der Robotik für dengesamten Pflegebereich an, sieht diesen jedoch weniger in der Beseitigung vonPersonalengpässen oder Pflegenotstand als vielmehr in ihrem Potenzial zurFörderung guter Pflege. Für die Gepflegten liegt dieses Potenzial nicht nur inder Erhaltung von Selbstständigkeit sowie von körperlichen und kognitivenFähigkeiten, sondern auch in deren möglicher Rückgewinnung durch rehabilitativeMaßnahmen.Assistenzroboter, die Pflegende und Gepflegte bei alltäglichen Verrichtungenunterstützen, entlasten Pflegekräfte bei körperlich anstrengenden Tätigkeitenoder können die Angewiesenheit auf stationäre Pflege bei Menschen mit steigendemPflegebedarf hinauszögern. Auch robotische Monitoring-Techniken sollenselbstbestimmtes Leben im heimischen Umfeld unterstützen, indem sie dieÜberwachung von Körperfunktionen aus der Ferne ermöglichen oder rasche Hilfe imNotfall gewährleisten. Sogenannte Begleitroboter, die z.B. in Gestaltverschiedener Tiere angeboten werden, assistieren bei sozialen Interaktionenoder dienen selbst als Interaktionspartner und erfüllen so vor allemkommunikative und emotionale Bedürfnisse.Es wäre aus ethischer Sicht jedoch äußerst fragwürdig, wenn pflegebedürftigeMenschen soziale und emotionale Bedürfnisse zukünftig überwiegend im Umgang mitBegleitrobotern stillen würden, die Gefühle lediglich simulieren. Auch im Fallanderer Arten von Robotern könnte sich das unabhängige Leben in vertrauterUmgebung durchaus als ein Leben in sozialer Isolation erweisen. Aufseiten derPflegekräfte sollten Ängste vor Überforderung durch die anspruchsvolle Bedienungkomplizierter Robotertechnik ernstgenommen werden. Anstatt Raum fürbeziehungsorientierte Pflege zu schaffen, könnte die Unterstützung durch Robotikauch eine noch höhere Arbeitsdichte nach sich ziehen. Bezüglich desGesundheitssystems gibt es die Sorge, dass die hohen Kosten für die Einführungvon robotischen Assistenzsystemen zu Mittelkürzungen im Personalwesen oderanderen wichtigen Pflegebereichen führen könnten.Der Deutsche Ethikrat untersucht diese und weitere Befürchtungen und erkenntihre Berechtigung an, bleibt dabei jedoch zuversichtlich, dass Robotertechnikenfür die Pflege von großem Nutzen sein können. Seine Realisierung setzt dieverantwortliche Gestaltung von Entwicklungs- und Implementierungsprozessenvoraus, die der Rat mit einer Reihe von Empfehlungen unterstützt, welche sowohlauf individueller als auch auf institutioneller und politisch-systemischer Ebeneansetzen. Gefordert wird beispielsweise die angemessene Einbeziehung sowohl vonMenschen mit Assistenz- oder Pflegebedarf als auch von (professionell)Pflegenden in die Entwicklung robotischer Systeme. Sicherheitsstandards undHaftungsregelungen sollten überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, umeiner Erosion von Verantwortung im Umgang mit Robotertechniken vorzubeugen. DasWohl der zu pflegenden Person in ihrer Individualität sollte stets im Zentrumder Pflege stehen, auch wenn der Einsatz von Technik die Standardisierung undSchematisierung von Prozessen erforderlich macht. Empfohlen wird weiterhin,Pflegekräfte sowohl in der Ausbildung als auch in der Fort- und Weiterbildunggezielt im Umgang mit Robotertechniken zu schulen, wobei auch ethische Aspekteberücksichtigt werden sollten.Weitere Informationen zur aktuellen Stellungnahme sowie zu seiner Jahrestagung2019, mit der der Ethikrat seine Befassung mit dem Thema vorbereitet hat, unterwww.ethikrat.org.Pressekontakt:Ulrike FlorianDeutscher EthikratReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJägerstraße 22/23D-10117 BerlinTel: +49 30 203 70-246Fax: +49 30 203 70-252E-Mail: florian@ethikrat.orgURL: www.ethikrat.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/42978/4542250OTS: Deutscher EthikratOriginal-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell