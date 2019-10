Ethik Society zeichnet Künstlerduo Iven Orx und Aaron Vinn aus (FOTO)

Köln / Remshalden (ots) -Kölner Produzentengalerie engagiert sich für die Prinzipienehrbaren Kaufmannstums und beweist täglich ethisches Handeln in derPraxisDie beiden modernen Künstler Iven Orx und Aaron Vinn sowie derenProduzentengalerie in Köln wurden jüngst für ihre ethischeUnternehmensausrichtung und die Prinzipien ehrbaren Kaufmannstumsausgezeichnet und in die Ethik Society aufgenommen. Das Künstlerduodarf sich künftig als "Member der Ethik Society" ausweisen und gehörtsomit zum Kreis derer, die sich im Rahmen der Ethik Societypolitisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und persönlich mit denThemen Integrität, Ethik und nachhaltiges Wirtschaften beschäftigen.Neben dem Wissenstransfer und Austausch mit den anderen Akteurenin der Ethik Society, die sich ebenfalls ethischenBusiness-Grundsätzen verpflichtet fühlen, möchten Iven Orx und AaronVinn so auch zu einer politischen und gesellschaftlichen Debatte rundum dieses wichtige Thema beitragen und sowohl regional als auchnational mit dafür sorgen, dass ethische Grundsätze im Business undin der Kunstszene mehr Gewicht bekommen."Wir achten bei der Herstellung unserer Kunstobjekte nicht nur aufökologische und nachhaltige Materialien und auf wertvoll-detaillierteHandarbeit, sondern immer auch darauf, dass unsere Kunst dasverkörpert für das wir stehen: für eine moderne, ethische, toleranteund lebenswerte Welt", erklären Iven Orx und Aaron Vinn. Jedes ihrerKunstobjekte habe den Anspruch, diese Haltung auszudrücken und beiseinem Besitzer zum Ausdruck zu bringen. In Sachen Integrität undEthik wollten sie Vorreiter sein und anderen ein Beispiel geben.Deswegen wirkten sie mit ihrer Galerie gerne und mit Stolz in derEthik Society mit."Wir freuen uns, dass wir Iven Orx und Aaron Vinn als wegweisendePersönlichkeiten als Member der Ethik Society haben gewinnen undauszeichnen können", erklärt Jürgen Linsenmaier, Initiator der EthikSociety. Mit den beiden Künstlern und Unternehmern habe dieGemeinschaft wichtige Partner gewonnen, die glaubhaft für Ethikeinstehen und die mit ihrem Ansatz in der Kunstwelt viel für dieEthik Society, ethisches Wirtschaften und Denken im Allgemeinen sowiedie Entwicklung allgemeiner ethischer Grundsätze im Besonderenbewirken könnten."Das Thema Ethik ist in vielen Chefetagen, Unternehmerköpfen undgesellschaftlichen Gruppierungen angekommen", sagt JürgenLinsenmaier, der als Vortragsredner und NachhaltigkeitsexperteUnternehmen rund um die Themen Reputation und Nachhaltigkeit berätund begleitet. Er ist der Ideengeber für die Ethik Society, mit derer "eine lebendige Plattform des Austauschs und der Begegnung"geschaffen hat."Ethisches Handeln in Unternehmen ist eine ganzheitliche Aufgabe.Es geht um weit mehr als um Marketing und definierte Werte. Ethikzeigt sich auch und vor allem im schonenden Umgang mit Ressourcen, inder Führung von Mitarbeitern, in der Qualität der Produkte und derLieferkette sowie in der eigentlichen Leistungserbringung",verdeutlicht der mehrfache Buchautor Linsenmaier. Ethik betreffe alleBereiche eines Unternehmens und könne nicht verordnet werden. Ethikmüsse gelebt werden. Um das zu erreichen, biete die Ethik Societypraktische Unterstützung.Wer sich für die Ethik Society interessiert, findet weitereInformationen unter www.ethik-society.com. Mehr über Iven Orx undAaron Vinn gibt es unter www.orx-vinn.de.Iven Orx und Aaron Vinn betreiben seit mehr als zehn Jahren eineerfolgreiche Produzenten-Galerie in Köln. Sie erschaffen Luxusgemäldeund edle Kunstobjekte, die als zeitgenössische Meisterwerke dermodernen Kunst gelten. Alle Kunstwerke sind zertifizierte Originaleund werden in aufwendigen Verfahren aus hochwertigen Materialienhandgefertigt. Die beiden Künstler betreiben zudem den Online-Shopwww.luxury-art-store.com. Sie gehören zur Kölner Kunst-Avantgarde undsetzen mit ihrem ganz eigenen Stil Maßstäbe moderner Kunst. IhreGalerie ist sehenswert und lädt ein zum kommunikativen Kunstgenussund zu außergewöhnlichen visuellen Eindrücken.Hintergrund Jürgen LinsenmaierJürgen Linsenmaier ist Ethik- und Reputationsexperte,Marketingprofi, Vortragsredner, mehrfacher Buchautor sowieleidenschaftlicher Werber für unternehmerische Freiheit mit ethischerVerantwortung. Er beweist täglich, dass ethisches Handeln undwirtschaftlicher Ertrag kein Widerspruch, sondern zwei Seitenderselben Medaille sind. Als Vortragsredner, Berater und Gründer derEthik Society, einem Zusammenschluss kleiner, mittlerer und großerBetriebe, die sich mit dem Thema Ethik beschäftigen undBest-Practices teilen, hat er sich zum Ziel gesetzt, Unternehmerneine pragmatische Ethik näher zu bringen - ein Handeln, das jeder inseinem Betrieb umsetzen kann und das gleichermaßen denwirtschaftlichen Interessen und der Gesellschaft dient.Seinen Erfahrungsschatz sammelte Jürgen Linsenmaier in seinerlangjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer und Vorstand einesMedienhauses. Jürgen Linsenmaier ist ein Mann aus der Praxis für diePraxis. 