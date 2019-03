EthikBank trotz Niedrigzinsen erneut gewachsen

Finanztrends Video zu



Eisenberg (ots) - Die EthikBank verzeichnet für das Geschäftsjahr2018 ein nachhaltiges Wachstum. Einen Grund für den Erfolg sieht derVorstandsvorsitzende Klaus Euler in der starken Identifikation derKunden mit ihrer Bank und dem sozialökologischen Geschäftsmodell.Die Kundeneinlagen stiegen um 3 Prozent auf 346 Millionen Euro,das Kreditgeschäft um 5 Prozent auf 124 Millionen Euro. BesondersImmobilienkredite sorgten mit einem Anteil von knapp 60 Prozent amKreditneugeschäft für das Wachstum. Die Bilanzsumme desKreditinstitutes beträgt knapp 400 Millionen Euro. DasBetriebsergebnis vor Bewertung liegt mit rund 4 Millionen Euro trotzNiedrigzinsen annähernd auf dem Vorjahresniveau, während aufgrundgeringer Risikovorsorge das Betriebsergebnis nach Bewertung um 3Prozent von 2,7 Millionen auf 2,8 Millionen Euro zulegte.Gleichzeitig gelang es, das Eigenkapital in einer Größenordnung von2,2 Millionen Euro aufzustocken. Das aufsichtsrechtliche Eigenkapitalliegt somit bei rund 36 Millionen Euro und weist eine Quote von rund27 Prozent der Risikoaktiva aus und liegt damit weit über derbankenaufsichtsrechtlichen Mindestquote von 10 Prozent."Wir sind mit diesem soliden Abschneiden unseres Instituts sehrzufrieden, nicht zuletzt angesichts der schwierigenvolkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen", sagt der Klaus Euler. DerEuroraum sei nach seiner Einschätzung aktuell die am schlechtestengeführte Ökonomie aller entwickelten Industrieländer. HoheStaatsschulden sind zu einem signifikanten Problem geworden; vieleMitglieder des Euroraums sind hoch verschuldet.Die Europäische Zentralbank erfüllt in dieser Situation nachEulers Meinung de facto nicht ihren Auftrag der Sicherstellung vonGeldwertstabilität. Vielmehr druckt sie täglich neues Geld zurRettung überschuldeter Staaten durch Null- und Niedrigzinsen. DieSparer im Euroraum werden gleichzeitig schleichend enteignet, da dieInflationsrate in Höhe von aktuell 1,6 % über dem Nullzinsniveauliegt. Gleichzeitig sparen nach Berechnungen der Bundesbank dieeinzelnen Volkswirtschaften seit Ausbruch der Finanzkrise enormeBeträge: Deutschland insgesamt 368 Milliarden Euro, gefolgt vonFrankreich mit 350 Milliarden und Italien mit 262 Milliarden Euro."Diese Art der Geldpolitik, schmerzliche aber notwendigeökonomische Anpassungen zu unterdrücken, erzeugt Blasenbildung. DieseBlase hat das Potenzial, dass sich die unterlassenenAnpassungsprozesse sprunghaft in wirtschaftlichen Verwerfungenentladen und zu einer Gefährdung der Währung und unseres Wohlstandesführen. Die politischen Eliten dieses Landes brauchen die Klarheitund den Mut, diese strukturellen Probleme anzugehen, anstattWählerstimmen durch Nichtstun zu kaufen", sagt Euler.Für den Erfolg der EthikBank sieht der Vorstandsvorsitzende vieleGründe, hebt aber einen signifikanten Unterschied gegenüber anderenMitbewerbern hervor: "Mit der Wahl ihrer Bank wollen unsere Kundinnenund Kunden der politischen Orientierungslosigkeit etwa in Fragen zumKlimawandel oder zu Waffenexporten etwas entgegensetzen und sich klarpositionieren." Dank strenger ökologischer Prinzipien undbedingungsloser Transparenz fänden sie dafür in der EthikBank einenverlässlichen Partner.Pressekontakt:EthikBankJeannette ZeunerTel: 036691 - 58208Mail: redaktion@ethikbank.dewww.ethikbank.deOriginal-Content von: EthikBank, übermittelt durch news aktuell