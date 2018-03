Etherparty: FUEL jetzt von mehr als 760.000 Händlern weltweit akzeptiert

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Ermöglicht durch neue Partnerschaften mit CoinPaymentsEtherparty Smart Contracts Inc., ein Unternehmen fürBlockchain-Technologie, das Smart-Contract-Lösungen für Unternehmenund die weltweit beliebtesten Blockchains anbietet, freut sich, eineneue Partnerschaft mit CoinPayments (https://www.coinpayments.net/),dem Anbieter von Zahlungsgateways für Kryptowährungen,bekanntzugeben.FUEL, das digitale Token von Etherparty, ist laut Jason Butcher,COO von CoinPayments, jetzt in das System von CoinPayments und seinglobales Netzwerk integriert.Das bedeutet, dass FUEL für Zahlungen für Waren undDienstleistungen bei mehr als 760.000 Händlern weltweit akzeptiertwird, die sich auf 182 Länder erstrecken. Nutzer werden außerdem mehrals 55 verschiedene Kryptowährungen benutzen können, die vonCoinPayments unterstützt werden, um FUEL zu kaufen."Diese Partnerschaft ist ein weiteres Beispiel für die Arbeit miteinem hervorragenden Technologiepartner im Blockchain-Bereich", sagteKevin Hobbs, CEO von Etherparty. "Mit CoinPayments zusammenzuarbeitenwird uns bei der Erweiterung unseres Angebots helfen und es einfachermachen, Kryptowährungen, FUEL und unsere Plattform zu verwenden."FUEL-Token werden benötigt, um alle Services auf Etherparty unddie damit zusammenhängenden Produkte zu kaufen, wie das baldstartende Rocket, eine Kryptowährungs-Crowdfunding-Plattform, die füralltägliche Internetnutzer konzipiert ist.Die Crowdfunding-Anwendung Etherparty ist das erste Produkte ineiner Reihe von Blockchain-Lösungen, die von dem in Vancouveransässigen Technologieunternehmen bereitgestellt wird.Das FUEL-Token ist ein transferierbares ERC-20-konformes digitalesToken, das auf dem Ethereum-Netzwerk bereitgestellt wird, und es wirdals eine Validierungsmethode für die Transaktionen eines Nutzers aufder Etherparty-Plattform und damit in Bezug stehenden Produktendienen.Weitere Informationen erhalten Sie auf etherparty.com(http://www.etherparty.com/) , und Sie können sich für dieMailiingliste des Unternehmens registrieren. Sie können sich außerdeman der Etherparty-Konversation über den Telegram(https://t.me/etherparty)-Kanal unserer Gemeinschaft oder aufFacebook (http://facebook.com/etherparty), Twitter(http://twitter.com/etherparty_com) und BitcoinTalk(https://bitcointalk.org/index.php?topic=2005965) beteiligen.Über EtherpartyEtherparty ist eine Blockchain-Plattform, um eine vernetzte undmiteinbeziehende Welt zu schaffen, durch die Entwicklung von einfachzu verwendenden und intuitiven Smart-Contract-Lösungen. Besuchen Sie:etherparty.com (https://etherparty.com/).Über CoinPaymentsDas 2013 gegründete Unternehmen CoinPayments ist ein kanadischerZahlungsverarbeiter von mehr als 310 Kryptowährungen. Besuchen Sie:coinpayments.net (https://www.coinpayments.net/).Pressekontakt:Brandon Kostinuk, Creative Director, Etherparty, b@etherparty.ioOriginal-Content von: Etherparty, übermittelt durch news aktuell