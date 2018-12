Ethernity Networks: Wie ist das denn jetzt passiert?

Für die Aktie Ethernity Networks aus dem Segment "Kommunikationsausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 04.12.2018 ein Kurs von 33,5 GBP geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ethernity Networks auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Ethernity Networks liegt bei 3,13, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Ethernity Networks bewegt sich bei 16,22. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Ethernity Networks erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -82,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hardware"-Branche sind im Durchschnitt um 10,33 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -92,8 Prozent im Branchenvergleich für Ethernity Networks bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,51 Prozent im letzten Jahr. Ethernity Networks lag 97,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ethernity Networks von 33,5 GBP ist mit -14,43 Prozent Entfernung vom GD200 (39,15 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 20,86 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +60,59 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ethernity Networks-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.