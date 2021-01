Ethereum überflügelt Bitcoin und knackt die Marke von $1.100!

Bitcoin (BTC) hat in einer Woche fast 22% zugelegt. Aber dieser spektakuläre Gewinn wird von Ethereum (ETH), der Nummer zwei der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, problemlos in den Schatten gestellt. Die Gewinne von ETH waren im gleichen Zeitraum fast doppelt so hoch wie die von Bitcoin und erreichten annähernd 59%.

Die von Vitalik Buterin gegründete Kryptowährung überschritt am Sonntag die 1.000-Dollar-Marke und hält



