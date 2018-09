Ethereum: Wurde hier beim Kurs manipuliert?

Das wäre ein Skandal, wenn an den Gerüchten der Marktmanipulation tatsächlich etwas dran sein sollte. Doch was ist genau passiert? Am Donnerstag zog der Ether-Kurs kräftig an und erreichte einen Tagesgewinn von 19 %, während er zuvor noch strauchelte und deutlich an Wert verlor. Am 12. September, also nur einen Tag zuvor, erreichte der Ether-Kurs den niedrigsten Stand im Jahr 2018. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.