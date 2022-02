Ethereum: New Street warnt vor dem steilen Abwärtstrend!

Da Ethereum ($ETH) seit dem Höchststand um über 40 % gesunken ist, dürfte das Mining-Volumen in den nächsten sechs Monaten zurückgehen, die Krypto-Nachfrage nach Grafikprozessoren wird “sterben” und überschüssige Mining-GPUs werden den Spielemarkt treffen, so New Street-Analyst Pierre Ferragu.

Das ist passiert

Darüber hinaus könnten überschüssige Lieferungen zu überhöhten Lagerbeständen im Channel und “schließlich zu einer steilen Korrektur im Sommer führen”, so Ferragu. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung