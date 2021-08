Ethereum: Neues Update ein Gamechanger?!

Die Kursentwicklung des Ether – also der Kryptowährung, die zum Ethereum-Projekt gehört – war zuletzt sehr positiv. Nach einem Euphoriehoch bei rund 4.500 US$ im Mai ging es im Zuge des „Musk-Crashs“ an den Krypto-Märkten zeitweise unter die Marke von 2.000 US$ zurück. Inzwischen steuert der Ether jedoch langsam wieder auf die runde 3.000 US$-Marke zu. Der Grund hierfür ist wohl das heute anstehende Update, das auf den Namen London getauft wurde.

Ethereum (ETH) ist ein quelloffenes ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.