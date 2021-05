Ethereum: Mitbegründer Vitalik Buterin sagt, dass Kryptowährungen in einer “Blase” sind!

Ethereum (ETH) Mitschöpfer Vitalik Buterin bejahte die Frage, ob sich die Kryptowährungsmärkte in einem CNN-Interview am Donnerstag in einem Zustand einer Blase befänden.

Was geschah

Auf die schaumige Natur der Kryptowährungsmärkte betonte Buterin, dass es “notorisch schwer vorherzusagen” ist, wann Blasen platzen werden.

“Es könnte bereits geendet haben,” Buterin sagte – fügte hinzu, “Es könnte Monate von jetzt an enden.”

Buterin merkte an, dass es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung