Ethereum: Handelsvolumen auf Coinbase übertrifft Bitcoin!

Ethereum (CRYPTO: ETH) hat Bitcoin (CRYPTO: BTC) in Bezug auf das Handelsvolumen bei Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) im zweiten Quartal in Folge überholt.

Ethereum machte 22 % des Handelsvolumens an der Krypto-Börse aus, während Bitcoin 19 % des Handelsvolumens ausmachte, so der Ergebnisbericht von Coinbase für das dritte Quartal.

