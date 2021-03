Ethereum: Aus der Traum?

Ethereum musste am Mittwoch im Handel einen weiteren Rücksetzer hinnehmen. In den Tagen zuvor entstand der Eindruck, die Kryptowährung würde rasch auf ein neues Top steigen können. Mit dem jüngsten Rücksetzer auf 1,77 Dollar allerdings ist zumindest dieser Traum zunächst unwahrscheinlicher geworden. Dabei war die Handelsspanne am Markt ausgesprochen groß.

Das Preisniveau sprang zwischen dem Hochpunkt bei 1,812 Dollar und dem Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung