Ethereum: Absolut unglaublich!

Ethereum ist am Montag in einem weiteren Ansturm noch einmal unglaublich nach oben geklettert. Die Kurse der Kryptowährung konnten die Marke von sage und schreibe 4.000 Dollar überwinden. Dies gilt als neues Allzeithoch, darüber hinaus aber auch als markantes Signal an die Märkte – der Aufwärtstrend ist besonders stark und nachhaltig.

Immer schneller

Dabei sind die Notierungen in den vergangenen Wochen immer schneller ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung