Ether: Überholt die Nummer Zwei jetzt den Bitcoin?

Am Wochenende hat es in der Krypton-Szene ordentlich gekracht.

Flächendeckend haben Coins stark an Wert verloren. Relativ stabil

allerdings blieb Ether bzw. Ethereum. Ob die Kryptowährung immer im

Schatten der

Bitcoin

stehen wird und welches Potenzial Ether für Anleger bietet, verrät

David Hartmann. Er stellt neben dem Direktinvestment eine charmante

Möglichkeit vor, von Ethers Kursbewegungen zu profitieren. Welche

Vorteile diese für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >