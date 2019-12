Ethanol-Kamine: Feuer und Flamme in jedem Raum

Frankfurt am Main (ots) - In der dunklen Jahreszeit steigt das Bedürfnis nachwohliger Atmosphäre. Ein Garant dafür sind lodernde Flammen. Ob Wohnung oderHaus: Wer nicht über einen Schornstein-Anschluss verfügt, greift zuEthanol-Kaminen. Dabei lassen sich die Brennersysteme nahezu überallpositionieren. Bei der Anschaffung sollte sowohl auf robuste Verarbeitung undTechnik nach der Norm DIN-EN 16647 als auch auf qualitativ hochwertigenBrennstoff geachtet werden. Darauf weist der HKI Industrieverband Haus-, Heiz-und Küchentechnik e.V. hin.Sicherheit im Fokus"Empfehlenswert sind entweder massive Standgeräte mit hohem Eigengewicht oderwandhängende Brenner sowie Deckenmontagen mit stabiler Befestigung", soDipl.-Ing. Frank Kienle, Geschäftsführer des HKI. Vor der ersten Inbetriebnahmeist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. Diese sollte klareSicherheitshinweise - insbesondere zum Anzünden, zur Belüftung und zurnotwendigen Abkühlzeit vor dem Nachfüllen des noch heißen Kamins beinhalten. Ambesten lässt man sich die Funktionsweise beim Kauf im Fachgeschäft genauerklären. Von Billigangeboten oder instabilen Tischfeuern rät der Verband ab.Saubere VerbrennungBei Ethanol-Feuerstellen mit moderner Brennertechnik, hochwertigem Brennstoffund Prüfung nach DIN-EN 16647 entstehen praktisch nur Wasserdampf undKohlenstoffdioxid. Und während die Flammen entzücken, ist für die Luftqualitätauf eine regelmäßige, ausreichende Belüftung des Aufstellraumes zu achten. Dennwo Feuer ist, wird Sauerstoff benötigt.Pressekontakt:Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Lyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-0Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60093/4470130OTS: HKIOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell