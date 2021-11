Ethan Allen Interiors: Der nächste große Wurf!

Per 02.11.2021, 00:20 Uhr wird für die Aktie Ethan Allen Interiors der Kurs von 23.21 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Einrichtungsgegenstände".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ethan Allen Interiors. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Ethan Allen Interiors wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ethan Allen Interiors vor. Das Kursziel für die Aktie der Ethan Allen Interiors liegt im Mittel wiederum bei 28 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 23,21 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 20,64 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ethan Allen Interiors insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,29 Prozent und liegt damit 12,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 16,7). Die Ethan Allen Interiors-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.