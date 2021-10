Ethan Allen Interiors Aktie-Anleger wird’s freuen!

Ethan Allen Interiors, ein Unternehmen aus dem Markt "Einrichtungsgegenstände", notiert aktuell (Stand 10:11 Uhr) mit 24.57 USD mehr oder weniger unverändert (-0.07 Prozent).

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ethan Allen Interiors auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ethan Allen Interiors-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ethan Allen Interiors vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (28 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,57 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ethan Allen Interiors eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Ethan Allen Interiors auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Ethan Allen Interiors sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Dividende: Derzeit schüttet Ethan Allen Interiors niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 12,39 Prozentpunkte (4,29 % gegenüber 16,68 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".