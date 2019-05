Eternal Asia Supply Chain Management: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Der Kurs der Aktie Eternal Asia Supply Chain Management steht am 12.05.2019, 04:37 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 5,11 CNH. Der Titel wird der Branche "Diversified Support Services" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Eternal Asia Supply Chain Management einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Eternal Asia Supply Chain Management jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Eternal Asia Supply Chain Management lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Eternal Asia Supply Chain Management in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Eternal Asia Supply Chain Management aktuell 0,4. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,87 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Eternal Asia Supply Chain Management bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Eternal Asia Supply Chain Management wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.