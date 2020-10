Etat-Gewinn: Nachhaltigkeitsmarktplatz Back Market vertraut auf Frau Wenk

Hamburg (ots) - Die Hamburger PR-Boutique Frau Wenk (http://www.frauwenk.de) hat den Kommunikationsetat von Back Market (http://www.backmarket.de/) gewonnen. Back Market ist Europas führender Online-Marktplatz für wiederaufbereitete Elektronikgeräte. Frau Wenk unterstützt das in Frankreich gegründete Startup dabei, seine Bekanntheit bei Verbrauchern auf dem deutschsprachigen Markt zu steigern. Ferner gehört es zu den Aufgaben der Agentur, die Experten und Gründer von Back Market als Meinungsführer aufzubauen. Im Pitch hatte Frau Wenk sich als PR-Boutique für Internettechnologien und Plattformen bereits Anfang des Jahres durchgesetzt und steuert seitdem die hiesige Kommunikation der französischen Brand.Back Market will als Antreiber der Kreislaufwirtschaft mit seiner Online-Plattform einen entscheidenden Beitrag zu einem grundlegenden Mentalitätswandel leisten und Elektroschrott reduzieren. Die Gründer sind fest davon überzeugt, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher auch von wiederaufbereiteten Geräten erfüllt werden können. Das 2014 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in neun Ländern vertreten und beschäftigt heute 345 Mitarbeiter in Paris, Bordeaux und New York. Im Zuge der Expansion auf dem DACH-Markt wird in Kürze ein Büro in Deutschland eröffnet."Back Market gehört zu den Top-Startups in Europa und verbindet die Plattformökonomie mit dem Thema Nachhaltigkeit. Daher ist es uns eine Freude, dieses innovative Unternehmen und seine Macher auf dem Weg zum deutschen Konsumenten zu begleiten", erklärt Andrea Buzzi, Gründerin und Geschäftsführerin bei Frau Wenk. "Wir sind angetreten, Back Market mit unserer PR-Expertise bei seiner Mission zu unterstützen, das Bewusstsein von Verbrauchern und Herstellern für einen nachhaltigeren Umgang mit Technologie zu sensibilisieren.""Mit Frau Wenk haben wir einen Partner gefunden, der sowohl eine digitale DNA als auch ein tiefes Verständnis für die Medienlandschaft und -wirtschaft mit sich bringt", erklärt Vianney Vaute, CCO und Co-Gründer von Back Market. "Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für uns - daher ist es uns besonders wichtig, noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema Refurbished auf dem deutschsprachigen Markt zu schaffen. Dabei vertrauen wir voll und ganz auf die Kompetenz von Frau Wenk."BildmaterialPorträt Vianney Vaute, Co-Gründer und CCO bei Back Market (http://www.frauwenk.de/Mediaserver/BackMarket_CCO_VianneyVaute.jpg) (Bildnachweis: Back Market)Porträt Andrea Buzzi, Gründerin und Geschäftsführerin, Agentur Frau Wenk (http://www.frauwenk.de/Mediaserver/FrauWenk/Andrea_Buzzi_Agentur_FrauWenk_farbig.jpg) (Bildnachweis: Klaus Knuffmann)+++Über die Agentur Frau Wenk +++ GmbHFrau Wenk ist eine PR-Boutique für Internettechnologieunternehmen und Plattformen. Seit 2008 berät die Agentur Unternehmen aus Europa und den USA bei der kommunikativen Außendarstellung in Wirtschafts- und Fachmedien sowie bei digitalen Influencern. In mehr als zwölf Jahren Beratungstätigkeit hat die Agentur über 130 Tech-Unternehmen und Start-ups mit digitalem Geschäftsmodell so zu mehr Sichtbarkeit und Erfolg verholfen. Frau Wenk ist als Content-Spezialist für digitale Themen Herausgeber von Clutch, dem Gesellschaftsmagazin für die digitale Welt. Als Agentur mit hoher digitaler Expertise treibt Frau Wenk das Thema disruptive PR voran, unter anderem als Veranstalter der globalen Communications Week® für PR-Profis im DACH-Raum. Zu den langjährigen Kunden der Agentur zählen unter anderem emetriq, Xandr, Teads und Laterpay. #PassionateThoughtLeaders #DisruptivePR www.frauwenk.de (http://www.frauwenk.de)Mehr News von Frau Wenk:Twitter: https://twitter.com/FrauWenkNewsroom: https://www.frauwenk.de/newsroom/Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 40 32 90 47 38 0E-Mail: pr@frauwenk.deOriginal-Content von: Agentur Frau Wenk, übermittelt durch news aktuell