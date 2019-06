Etappensieg für den Naturschutz: Genehmigung des Tagebaus Jänschwalde voraussichtlich rechtswidrig

Berlin (ots) - Verwaltungsgericht Cottbus gibt UmweltverbändenDeutsche Umwelthilfe und GRÜNE LIGA in Eilentscheidung recht -Hauptbetriebsplan des Tagebau Jänschwalde voraussichtlichrechtswidrig - Geschützte Moorgebiete bis zur Wirksamkeit derEntscheidung im September weiter von Austrocknung durch TagebaugefährdetDer Hauptbetriebsplan für den Braunkohletagebau Jänschwalde istvoraussichtlich rechtswidrig. Dies hat das VerwaltungsgerichtsCottbus gestern in einer Eilentscheidung bekannt gegeben. Damit hatsich das Klagebündnis aus Deutscher Umwelthilfe (DUH) und GRÜNE LIGAdurchgesetzt. Die Umweltverbände sehen Schutzgebiete durch denTagebau als bedroht. Laut Gericht wurde bisher nicht hinreichendgeprüft, ob es durch die für den Tagebau notwendigenEntwässerungsmaßnahmen zu erheblichen Beeinträchtigungen der imUmfeld gelegenen Moorgebiete kommt, die einen europäischenSchutzstatus besitzen.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "DieEntscheidung des Verwaltungsgerichts Cottbus ist ein Etappensieg füruns und die betroffenen Schutzgebiete. Das Gericht erteilt eine klareAbfuhr an die Versuche des verantwortlichen Betreibers LEAG, dieUmweltfolgen des Tagebaues kleinzurechnen und zu ignorieren."Im Februar 2019 hatte die Deutsche Umwelthilfe in Zusammenarbeitmit der Grünen Liga beim Verwaltungsgericht Cottbus Rechtsmittelgegen die Genehmigung des Hauptbetriebsplans zur Weiterführung desBraunkohlentagebaues Jänschwalde eingereicht. Aus Sicht derUmweltverbände besteht die Gefahr, dass der Weiterbetrieb desTagebaues mehrere geschützte Moorgebiete durch Entwässerung zerstört.Obwohl das Verwaltungsgericht im Ergebnis seiner Prüfung imEilverfahren die Argumentation der Umweltverbände bestätigt, hat esunverständlicherweise die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfsnicht ab sofort hergestellt. Dies ist ansonsten ständige Praxis allerVerwaltungsgerichte in Deutschland. Stattdessen wurde dieaufschiebende Wirkung erst ab dem 1. September 2019 angeordnet. Dieserfolgte ausdrücklich, um der LEAG und dem Bergamt in denverbleibenden zwei Monaten die Gelegenheit zu geben, die bislangfehlenden Prüfungen der Umweltverträglichkeit nachzuholen. UnterEinbeziehung dieser Ergebnisse soll dann über den Widerspruch von DUHund GRÜNEN LIGA gegen den Zulassungsbescheid entscheiden werden. Weildie Schutzgebiete dadurch weiterhin gefährdet sind, prüft dasKlagebündnis, zeitnah eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgerichteinzureichen.René Schuster, Braunkohle-Experte von der GRÜNEN LIGA kommentiert:"Wir gehen davon aus, dass die Verträglichkeit des Tagebaues auch bisSeptember nicht nachgewiesen werden kann. Deshalb ist es wichtig,dass jetzt keine weiteren Tatsachen durch neue Entwässerungsbrunnengeschaffen werden."Dirk Teßmer, Rechtsanwalt der Kanzlei Philipp-Gerlach & Teßmerergänzt: "Eine solche Vorgehensweise habe ich in meiner 20-jährigenErfahrung als Anwalt in umwelt- und planungsrechtlichen Verfahrennoch nie erlebt. Wenn ein Gericht im Rahmen seiner Überprüfung derSach- und Rechtslage zu dem Ergebnis kommt, dass ein Bescheidvoraussichtlich für rechtswidrig zu erkennen sein wird, dass folgtdaraus zwingend, dass dieser Bescheid nicht weiter vollzogen werdendarf."Hintergrund:Der etwa 100 Meter tiefe und vier Kilometer breite TagebauJänschwalde senkt das Grundwasser im Umkreis von mehreren Kilometernab. In diesem Bereich liegen mehrere als FFH(Fauna-Flora-Habitat)-Gebiet geschützte Moore, in denen seit JahrenAustrocknungserscheinungen beobachtet werden. Bei der Prüfung desWeiterbetriebes ab 2019 äußerten die Fachbehörden für Wasser undNaturschutz erhebliche Bedenken gegen die Zulassungsfähigkeit desvorgelegten Hauptbetriebsplans. Trotzdem kam es im Dezember 2018 zueiner Genehmigung.Das Lausitzer Energieunternehmen LEAG plant, den Tagebau noch bis2023 zu führen. Aus dem Zulassungsbescheid geht hervor, dass derTagebau gar nicht mehr genug Geld erwirtschaften kann, um die zurAbbaggerung freigegebene Landschaft wieder nutzbar zu machen. Dafürsei er auf den langfristigen Betrieb anderer Tagebaue und derenErlöse angewiesen.Die Kohle aus dem Tagebau Jänschwalde wird in das benachbarteKraftwerk Jänschwalde geliefert, das als eines der klimaschädlichstenKraftwerke Europas bekannt ist.Links: Zur Klageschrift: http://l.duh.de/p190629Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deRené Schuster, Braunkohle-Experte GRÜNE LIGA0151 14420487, umweltgruppe@kein-tagebau.deRA Dirk Tessmer, Rechtsanwälte Philipp-Gerlach & Teßmer069 400340013; kanzlei@pg-t.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmannpresse@duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell