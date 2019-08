Etablierte Hotelbetreiber in der Klemme? Was steckt hinter der aktuellen Konsolidierungswelle in der deutschen Kettenhotellerie (VIDEO)

Frankfurt/Main (ots) -Der Wettbewerb auf dem deutschen Hotelmarkt wird immer größer, undder Druck auf die etablierten Hotelgesellschaften wächst. Denn:"Hotelgäste auf der einen Seite haben neue Bedürfnisse, hoch im Kursstehen etwa Häuser mit jungen, ausgefallenen Konzepten. Auf deranderen Seite drängen seit einigen Jahren Start-ups auf denHotelmarkt, die genau diese Nische mit innovativen Konzepten bedienenund die Gästebewegungen umlenken", erläutert Alexander Trobitz, Headof Hotel Services der BNP Paribas Real Estate GmbH.Neue Marken wirbeln den Hotelmarkt aufEin bekanntes Beispiel für ein Hotelkonzept, das den Wunsch nachzeitgemäßen Räumlichkeiten heutiger Generationen trifft, ist die25hours Hotel Company. Ihre Boutique-Hotels sind individuellgestaltet, kein Haus gleicht dem anderen. Jeder Besuch in einemdieser Häuser ist einzigartig, manchmal sogar mit einer Badewanne aufdem Balkon. Das Economy-Design-Hotel Prizeotel ist mit seinerStrategie ebenfalls sehr erfolgreich. Durch das ausgefallene Designdes Star-Designers Karim Rashid und aufgrund zahlreicherDigitalisierungsmaßnahmen wie dem Einchecken per Smartphone setztsich die Hotelmarke von den traditionellen Playern ab.2018 Rekordjahr bei Hotel-Konsolidierungen"Genau hier liegt das Problem der "Großen". Ihnen fällt es oftschwer, schnell und aus eigener Kraft auf die veränderten Bedürfnisseder Hotelgäste zu reagieren und so weiter zu expandieren", soAlexander Trobitz. Etablierte Hotelgesellschaften haben jedocherkannt, dass sie jetzt agieren müssen, um mitzuhalten. Ihre Lösung:Neben dem Aufbau eigener neuer (Nischen-)Marken, so wie es etwajüngst die IHG (InterContinental Hotels Group) mit der Gründungseiner neuen Marken avid & voco getan hat, spielen vor allemKonsolidierungen eine entscheidende Rolle. So sollen neueGästegruppen für die eigenen Marken erschlossen und das eigeneHotelangebot weiter ausgebaut werden. Zwar ist die Entwicklung, dasssich etablierte Hotelgesellschaften Marken einverleiben, nicht neu.Aber: Übernahmen zwischen Hotelgesellschaften waren 2018 soausgeprägt, dass wir ein Rekordjahr der Hotel-Konsolidierungverbuchen konnten - um die 20.000 Hotelzimmer wechselten denBetreiber.Drei Gründe für die Konsolidierungen der HotelkettenDarüber hinaus sind aus Sicht von Alexander Trobitz drei Gründeentscheidend für die aktuelle Konsolidierungswelle:1. Branding: Eine starke Marke stärkt das eigene Image undPortfolioEine starke Marke, die auf dem Hotelmarkt bereits gutfunktioniert, ist ein wichtiger Treiber für Übernahmen. Vor allemwenn die Marke eine Nische bedient, die im Portfolio derübernehmenden Hotelgesellschaft noch fehlt. Hierbei könnenHotelketten vom guten Image der "Kleineren" profitieren und behaltenden Markennamen der Übernommenen bei. Beispiele hierfür sind diebereits genannten 25hours Hotels und Prizeotel, deren Konzepte füretablierte Ketten interessant geworden sind. So sicherte sich bereits2016 Accor 30 Prozent der 25hours Hotel Company, während RadissonPrizeotel an sich binden konnte.2. Expansion: Ausdehnung auf dem deutschen MarktDer deutsche Hotelmarkt ist gesättigt, das Errichten neuerHotelimmobilien ist teuer, braucht Zeit und ist mit Risikenverbunden. Eine Konsolidierung ist hingegen ein relativ sicherer,schneller und kosteneffizienter Schritt, um die Reichweite zuvergrößern. Markenimage spielt in diesem Fall jedoch keine Rolle,daher werden die übernommenen Betreiber hierbei oft dem Portfolio derneuen Betreiber einverleibt. So wurden beispielsweise die unterHoliday Inn Express firmierenden Hotelbetriebe der ForemostHospitality von Whitbread übernommen - sie sollen als Premier Inn neugelaunched werden. Über 3.000 Zimmer können von Premier Inn auf dieseWeise auf dem deutschen Markt etabliert werden.3. Finanzgetriebene InvestmentsNeben dem Markenaspekt und der Reichweite sind auchfinanzgetriebene Investments ein entscheidender Treiber vonÜbernahmen. Eines der aktuellsten Beispiele: Goldman Sachs will nochin diesem Jahr die B&B Hotels erwerben. "Was Konsolidierungenebenfalls vorantreibt: Meist fehlt der Platz für neue Projekte inguter Lage, und bei vielen ,Großen' ist die Expertise, beispielsweiseim Bereich Digitalisierung, nicht vorhanden, um erfolgreicheNeu-Marken aufzubauen. Und auch internationale Ketten wollen sichdurch den Zukauf erfolgreicher Marken in einnahmestarken Märkten wieDeutschland etablieren", sagt Alexander Trobitz.Konsolidierung der Hotelketten: eine Win-win-Situation für alle?Von den Übernahmen profitieren aber nicht nur die die Hotelketten,auch für die Übernommenen ergeben sich in den meisten Fällen einigeVorzüge: Neben der meist hohen Geldsumme spielen dieExpansionsmöglichkeiten oft eine entscheidende Rolle. So ging die25hours Hotel Company auch auf die Kooperation mit Accor ein, umglobal zu expandieren. Und das mit großem Erfolg: In Dubai konnteetwa ein Projekt mit 435 Zimmern realisiert werden.Von allen Seiten scheinen die Vorteile zu überwiegen. Allerdingsverlaufen nicht alle Konsolidierungen erfolgreich. So hat dieNH-Gruppe erst kürzlich eine Fusion mit Barceló abgelehnt. Und diebereits erwähnten Prizeotels haben das Lizenz-Abkommen mit derRadisson Hotel Group mittlerweile beendet. Dadurch, dass Radisson nunzum chinesischem Anbieter Jin Jiang gehört, wäre Prizeotel mitdirekten Wettbewerbern in einem Portfolio gelistet gewesen.Ein Blick in die Zukunft: Weniger Marken auf dem Hotelmarkt?Doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Und ist einMarkenschwund zu befürchten? Der Aufwind bei den Konsolidierungenhält auch 2019 an, und der Markt ist weiterhin stark umkämpft. EinigeFusionen und Käufe konnten bereits verbucht werden, viele weiterebahnen sich momentan an. "Wir sehen zahlreiche Betreiberbeziehungsweise Marken, die potenzielle Übernahmekandidaten sindbeziehungsweise die zum Verkauf stehen. Ein Markenschwund ist jedochnicht zu befürchten. Im Gegenteil: Wir gehen davon aus, dass es inZukunft mehr Hotelmarken, aber immer weniger Hotelgesellschaftengeben wird. Es gibt noch zahlreiche Nischen, die bedient werdenkönnen. 