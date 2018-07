Etablierte Autobörsen unter Druck: Immer mehr Händler entscheiden sich für Alternativen

Laatzen (ots) - "Es ist Platz neben den Großen" - mit dieserBestandsaufnahme trifft die Fachzeitschrift "kfz-betrieb" den Nagelauf den Kopf: Denn aus Verärgerung über Preiserhöhungen undunvorteilhafte Neuerungen wollen viele Autohändler denAutobörsen-Giganten Mobile.de und Autoscout24 den Rücken kehren.Marktneulinge wie heycar oder "deineautobörse.de" hingegenverzeichnen einen rasanten Händler- und Angebotszuwachs - und werdendamit auch für die Verbraucher immer attraktiver.So hat die Marktmacht der Giganten schließlich selbst für frischenWind gesorgt. Eine ganze Reihe neuer Plattformen ging in letzter Zeitan den Start: "Die Händler haben Lust auf Alternativen und wollensich nicht mehr nur einem Branchenprimus unterwerfen müssen", heißtes zur Erklärung der aktuellen Stimmungslage bei kfz-betrieb. Auchdie Verbraucher profitieren, indem sie auf neue Konzepte stoßen. Bei"deineautobörse.de" etwa winkt ihnen der Vorteil, von unerwünschtenTop-Angeboten sowie fragwürdigen Bewertungen verschont zu bleiben.Experten einig: Duopol ist bald schon GeschichteDruck gibt es inzwischen auch von Herstellern wie VW oder Audi,die Jungwagen über eigene Plattformen vermarkten. Dass es sich dabeinicht um ein Strohfeuer handelt, sind sich Experten der Branchesicher - sie rechnen damit, dass sich die Marktneulinge langfristigetablieren: "Tendenziell gehe ich davon aus, dass das Duopolsukzessive aufbricht, weil insgesamt der Wettbewerb zunimmt", sagtetwa Professor Stefan Reindl, Direktor des Instituts fürAutomobilwirtschaft.Das rasante Wachstum macht deutlich, wie sehr der Markt aufzeitgemäße Alternativen gewartet hat. So hat "deineautobörse.de"binnen Monaten über 700 Händler auf sich vereinigen können. Sieprofitieren hier von günstigen Preisen, einerReal-time-Preisermittlung für Gebrauchtfahrzeuge und effizientenVermarktungswegen. "Mit dieser Händlerorientierung bieten wir uns demKfz-Gewerbe ausdrücklich als solider neuer Partner an", sagt HaraldLeichnitz vom Plattformbetreiber.Über den Plattformbetreiber"deineautobörse.de" ist eine Gründung der GGGGebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbH mit Sitz in Laatzen. DieGGG-Garantie als Plattformbetreiber ist seit über 45 Jahren einer derführenden deutschen Anbieter von Gebrauchtwagen-Garantien.Garantienehmer dürfen sich im Schadensfall auf eine schnelle,unbürokratische Hilfe verlassen. Die Reparaturkosten werden dabeigemäß den Garantiebedingungen von der GGG-Garantie übernommen.Weitere Infos: www.ggg-garantie.dePressekontakt:deineautobörse.dec/o GGG Gebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbHHarald LeichnitzMagdeburger Str. 730880 LaatzenTel.: (05102) 93 99 - 40E-Mail: presse@deineautoboerse.deInternet: www.deineautobörse.deOriginal-Content von: deineautobörse.de c/o GGG Gebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell