Etabliert sich Goldman Sachs demnächst mit Kleinkrediten?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Zumindest geht dies aus einer aktuellen Meldung der ?New York Times? hervor. Demnach will sich die Investmentbank, die seit 150 Jahren das Image hat, nur den Superreichen offen zu stehen, künftig auch an Otto Normalverbraucher wenden. Bis zu 15.000 US-Dollar hoch sollen die Kredite ausfallen können, die bequem am Computer oder per App verteilt werden sollen. Die Idee dahinter ist einfach: ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.