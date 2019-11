Estnische und vietnamesische Exporteure von Frischwaren fassen Jiuye als Import-Partner ins Auge

Fortschrittliche Cloud-basierte Kühlketten-Logistik bietetGelegenheit zur Lösung von Problemen im globalen Lebensmittelhandelund der LebensmittelketteSchanghai (ots/PRNewswire) - Regierungsabgeordnete aus Vietnam undEstland statteten Jiuye SCM während der CIIE 2019 (ChinaInternational Import Expo) einen Besuch ab, um eine zukünftigeZusammenarbeit bei Frischwaren-Importen nach China zu besprechen. Derführende Supply-Chain-Management-Anbieter veranstaltete außerdemmehrere Sitzungen mit Wirtschaftsdelegierten von den Philippinen, ausAustralien und Kanada und stellte Frischwaren- undLebensmittel-Lieferanten, die in den chinesischen Markt eintretenwollen, seine One-Stop-Kühlketten-Logistiklösung vor.Der Welthandel bedarf eines innovativen, integrierten undnahtlosen Supply-Chain-Management-Systems, um das Potenzial desWelthandels, die Probleme in der globalen Nahrungsmittelversorgung zulösen, freizusetzen. Mit seiner One-Stop-Lösung für globalesSupply-Chain-Management hat Jiuye SCM zum Ziel, die globalenImporteure zu unterstützen, die auf der diesjährigen CIIE denchinesischen Markt ins Auge gefasst haben."Die CIIE möchte die Importe von Frisch- und Tiefkühlwaren nachChina vereinfachen und erhöhen. Hierfür ist eine solideKühlketten-Lösung für die Gewährleistung der Qualität derimportierten Produkte erforderlich. Mit unserer Expertise inintegriertem Supply-Chain-Management haben wir zum Ziel, den globalenFrischwaren-Versand durch eine All-in-one-Plattform zur Förderung desHandels und der effizienten Zuweisung von Ressourcen zuvereinfachen", so Bing Zhang, CEO von Jiuye SCM.Auf der Suche nach einer Plattform für eine reaktionsschnellereund effizientere Lieferkette statteten Tran Thanh Nam,stellvertretender Minister für Landwirtschaft und ländlicheEntwicklung von Vietnam, und Mark Javik, Landwirtschaftsminister vonEstland, dem Frischwaren-Cloud-Lager von Jiuye SCM einen Besuch ab.Da die "Belt and Road Initiative" das Handelsvolumen an Frischwarenzunehmend erhöht, hat Jiuye SCM mit der Optimierung seinerDienstleistungen begonnen, um ein intelligentes Management dergesamten Lieferkette zu erzielen."Der Besuch ist entscheidend für multilaterale Kooperation. Wirfreuen uns darauf, dass der Lieferketten-Service von Jiuye den Importvon Milchprodukten, Getränken und Honig von Estland auf denchinesischen Markt ermöglichen und die Handelskooperation zwischenChina und Vietnam weiter stärken wird", so Zhang.Jiuye SCM stellte Delegierten während ihres Besuchs seineFrischwaren-Cloud-Plattform vor. Mit dem digitalenEchtzeit-Management-System von Jiuye verfügt die Plattform, dieMehrtemperaturräume umfasst, über ein Netzwerk, das für eine bessereZusammenarbeit in der gesamten Lieferkette verschiedene Parameter fürB2B- oder B2C-Businesses verbindet. Durch die Nutzung vonintelligentem Cloud-Lager-Management kann das System auchDienstleistungen mit einem Mehrwert anbieten, darunter Verarbeitung,Sortierung, Verpackung, individuelle Kühlung und Kontrolle.Jiuye beschafft Güter in Übersee und unterstützt globaleLieferanten bei der Heimlieferung in ganz China. Das Unternehmenvereinfacht den globalen Einkauf durch die Verwendung eines globalenLagersystems, das Produkteinkauf, Herstellung, Lagerverwaltung,Versand, Kundenbelieferung, Marketing und Vertrieb abdeckt, währendseine internationalen Logistikdienstleistungen eine Reihe vonnahtlosen Dienstleistungen bieten, um Unternehmen zu helfen,Lieferschwierigkeiten zu beheben.Mit über 30 Verteilzentren in China und 15 weltweitenNiederlassungen in Übersee decken die Dienstleistungen von JiuyeObst, Gemüse und Blumen ab. Das Unternehmen hat seinSupply-Chain-Management-System mit Kooperationen in Amerika,Singapur, Kanada und Deutschland ausgeweitet und plant, seine Dienstein Nordamerika, Europa und im Nahen Osten anzusiedeln.Informationen zu Jiuye SCMJiuye Supply Chain Management, gegründet im Jahr 2014, ist eineführende One-Stop-Kühlketten-Service-Plattform in China, diehochmoderne Technologie integriert, um die wachsendeVerbrauchernachfrage zu decken. Die Cloud-Plattform von Jiuyeermöglicht es allen an der Lieferkette Beteiligten, sich in Echtzeitzu verbinden und macht visuelle Mobilisierung und Zusammenarbeitmöglich. http://www.jiuyescm.com.Pressekontakt:Frau Zhang Xiaofan+86-13636322592zhangxiaofan@jiuyescm.comOriginal-Content von: Jiuye Supply Chain, übermittelt durch news aktuell