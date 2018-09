Estland startet gezielte Kampagne zur Anwerbung von IT-Spezialisten aus Deutschland

Tallin, Estland (ots/PRNewswire) -Estland, eines der erfolgreichsten Tech-Länder der Welt, hat inZusammenarbeit mit führenden IT-Unternehmen eineRekrutierungskampagne mit dem Titel Career Hunt(https://careerhunt.eu/) eingeleitet, um Spezialisten aus Deutschlandzu finden, die sich für leitende Positionen in internationalrenommierten Unternehmen wie Taxify, Twilio, Microsoft, Veriff undSwedbank bewerben möchten.Die ausgewählten Kandidaten kommen in den Genuss einer fünftägigenReise nach Estland, in deren Verlauf sie sich mit IT-Gigantentreffen, das NATO Cyber Defence Centre sowie das größteRobotik-Festival der Welt, die Robotex, besuchen und dazu die Chancezu einem Bewerbungsgespräch erhalten, das ihre berufliche Laufbahnverändern kann.Career Hunt (https://careerhunt.eu/) gibt allen, die an einerKarriere interessiert sind und nach Estland ziehen würden, dieMöglichkeit, das Land ohne Reisekosten zu besuchen, um dieverfügbaren Optionen zu prüfen, bevor Sie sich für einen Umzugentscheiden. Das Programm ermöglicht es den Teilnehmern, sich mitArbeitgebern zu treffen und alles zu erleben, was Tallinn und Estlandzu bieten haben. Kandidaten können IT-Giganten wie Taxify oder auchdas NATO Cyber Defence Centre und die Robotex besuchen. Sogar einSaunabesuch ist im Terminplan enthalten.Estland hat zwar nur 1,3 Millionen Einwohner, verfügt aber übereinen wachsenden IT- und Kommunikationssektor. Voraussagen zufolgewerden bis zum Jahr 2020 am Arbeitsmarkt rund 37.000 IKT-Spezialistenfehlen, von denen einige aus Deutschland rekrutiert werden sollen.Die ausgewählten Kandidaten erwartet:- ein einzigartiges Fünf-Tages-Erlebnis in Tallinn mit kostenlosenFlügen und Unterkünften;- freier Zugang zu lokalen Tech-Events, ein Besuch beim NATO CyberDefense Centre und Treffen mit außergewöhnlichenStart-up-Unternehmen;- Begegnungen mit potenziellen Arbeitgebern und Teams;- Spaß und Vergnügen (unter anderem ein authentischer skandinavischerSaunabesuch, Craft-Beer und die Robotex);- ein Einblick in Estland als Wohn- und Arbeitsland.Bewerbungen werden bis zum 23. September online unterhttps://careerhunt.EU/ angenommen.Über die Arbeit in Estland und Enterprise Estonia:(https://www.eas.ee/?lang=en)(https://www.workinestonia.com/about-us/)Enterprise Estonia (EAS) fördert die Wirtschafts- undRegionalpolitik in Estland und ist eine der größten Institutionen imRahmen des nationalen Unterstützungssystems für Unternehmertum durchdie Bereitstellung von finanzieller Unterstützung, Beratung,Kooperationsmöglichkeiten und Fortbildung für Unternehmer,Forschungseinrichtungen sowie die öffentlich-rechtlichen undgemeinnützigen Sektoren.Innerhalb von EAS gibt es mehrere Teams, die auf verschiedeneZiele hinarbeiten, um die Wirtschaft und Estland zu fördern. Das Team"Work in Estonia" versucht, gut ausgebildeten Ausländern,insbesondere IKT-Spezialisten, Estland als attraktives Wohn- undArbeitsland vorzustellen. Es bemüht sich außerdem, das Bewusstseinder estnischen Arbeitgeber für eine Anwerbung aus dem Ausland zuerhöhen.Pressekontakt:Kaisa-Triin Kosenkranius+372-627-9434KaisaTriin.Karu@eas.eeOriginal-Content von: Enterprise Estonia, übermittelt durch news aktuell