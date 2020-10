Estland lockert Corona-Einreisebeschränkungen

TALLINN (dpa-AFX) - Estland lockert die coronabedingten Beschränkungen bei der Einreise.



Die Quarantänepflicht soll von Montag an nur noch für Einreisende aus Ländern mit einer Infektionsrate von mehr als 50 Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen gelten. Dies teilte das Außenministerium des baltischen EU-Landes am Freitag in Tallinn mit. Damit können auch Reisende aus Deutschland wieder nach Estland reisen, ohne sich für 14 Tage in Quarantäne begeben zu müssen. Für die Bundesrepublik wurde ein Wert von 38,6 angegeben.

Der Grenzwert soll den Angaben zufolge von nun an wöchentlich immer freitags überprüft werden. Auch soll dann jeweils eine Liste mit Ländern veröffentlicht werden, für die zur darauffolgenden Woche eine Quarantänepflicht gilt. Bislang lag die Grenze bei 16 Fällen pro 100 000 Einwohner in 14 Tagen, für die Nachbarländer Finnland, Lettland und Litauen bei 25 Fällen. Um die Quarantäne zu verkürzen, können Reisende bei der Ankunft in Estland einen Corona-Test machen, nach frühestens einer Woche soll dann ein zweiter Test folgen.

Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 3809 bestätigte Corona-Infektionen und 68 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Die EU-Staaten arbeiten derzeit an einer Vereinheitlichung der coronabedingten Einreisebeschränkungen. Die Botschafter der EU-Staaten einigten sich am Freitag auf eine Ampel-Karte, kommende Woche müssen die Europaminister noch zustimmen./awe/DP/fba