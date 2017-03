Estland direkt: Direktverbindung mit Nordica buchbar zu allen Estland-Reisen aus dem Programm von Schnieder Reisen (FOTO)

Hamburg (ots) -Die estnische Fluggesellschaft Nordica führt Direktflüge vonDeutschland nach Tallinn durch und bietet damit eine gute undzeitsparende Anreisemöglichkeit nach Estland. Die Flüge ab Hamburg,Berlin und München werden mehrmals wöchentlich angeboten und sindzubuchbar zum Reiseprogramm des Hamburger Reiseveranstalters undBaltikum-Spezialisten Schnieder Reisen.Alle Estland-Reisen aus dem Programm des HamburgerReiseveranstalters und Baltikum-Spezialisten Schnieder Reisen sindnun buchbar mit einer Nonstop-Verbindung mit der estnischenFluggesellschaft Nordica. Nordica fliegt Tallinn ab Hamburg, Berlinund München direkt an, ein zeitaufwendiges Umsteigen entfällt. DieVerbindung ab München wird täglich angeboten, der Sommerflugplansieht außerdem viermal wöchentlich eine Verbindung ab Berlin unddreimal wöchentlich ab Hamburg vor. Die Direktverbindungen mitNordica stellen eine gute Anreisealternative für die Reisen aus demProgramm des Hamburger Reiseveranstalters Schnieder Reisen dar. DerBaltikum-Spezialist bietet für Estland klassische Gruppenreisen,Auto- und Motorradreisen, Radreisen und Städtereisen nach Tallinn an.Die 8-tägige "Autorundreise Estland" etwa ist in vierverschiedenen Hotel-Kategorien buchbar und kostet ab 279 Euro. Darinenthalten sind Unterkunft mit Frühstück, die Fährfahrten auf dieInsel Saaremaa, Kartenmaterial und eine ausführlicheRoutenbeschreibung. Ein Mietwagen kann ab 288 Euro hinzugebuchtwerden, der Flug mit Nordica z.B. ab Hamburg für 243 Euro. Die neueRadreise "Estland intensiv" umrundet einmal das nördlichste Land desBaltikums und wurde für erfahrene Tourenradler konzipiert, dieTagesetappen von bis zu 140 Kilometern nicht schrecken. Die Radreisekostet ab 919 Euro inklusive Unterkunft mit Frühstück, derFährfahrten nach Saaremaa, Kartenmaterial, einer Routenbeschreibungund GPS-Daten. Der Flug mit Nordica ab Hamburg kostet 243 Euro, abMünchen 308 Euro und ab Berlin 249 Euro. Für Radler mitdurchschnittlicher Kondition bietet sich die Standortreise "EstlandsTraumküste per Rad" an, die Tallinn und den Lahemaa-Nationalpark zumZiel hat. Die Radreise kostet ab 479 inklusive Unterkunft mitFrühstück, Leihfahrrad und der Transfers nach Lahemaa. Auch hier istder Flug mit Nordica zubuchbar. Nähere Informationen undKatalogbestellungen bei: Schnieder Reisen - Cara Tours GmbHHellbrookkamp 29 22177 Hamburg 040 - 380 20 60www.schnieder-reisen.dePressekontakt:Rainer Neumann,r.neumann@schnieder-reisen.deTel. 040 / 38020617Original-Content von: Schnieder Reisen-CARA Tours GmbH, übermittelt durch news aktuell