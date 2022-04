Estland bestellt russischen Botschafter ein

TALLINN (dpa-AFX) - Estland hat nach den Enthüllungen schwerer Gräueltaten in der Ukraine den russischen Botschafter einbestellt. Dabei sei die Tötung von Zivilisten und Einheimische durch russische Streitkräfte in Butscha aufs Schärfste verurteilt worden, teilte das Außenministerium am Montag in Tallinn mit. Dem Diplomaten sei mitgeteilt worden, dass diese entsetzlichen Gewalttaten nicht nur eine völlige Missachtung des Völkerrechts, sondern auch der Grundprinzipien der Menschlichkeit darstellten.

Nach dem Rückzug russischer Truppen waren am Wochenende in Butscha - einer wochenlang umkämpften Vorstadt im Nordwesten von Kiew - Hunderte Leichen entdeckt worden.

Die ukrainische Seite macht russische Soldaten für die Verbrechen verantwortlich. Moskau streitet vehement ab, schuld am Tod der Zivilisten zu sein./awe/DP/nas