Estland: Passagiere mit gefälschten Corona-Testnachweisen erwischt

TALLINN (dpa-AFX) - In Estland hat die Polizei bei einer Kontrolle am Flughafen Tallinn fünf Personen mit gefälschten Corona-Testnachweisen aufgegriffen.



Die Reisenden legten nach Angaben der Behörden demnach Bescheinigungen vor, die angeblich von einem privaten Medizinlabor ausgestellt worden sein sollen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass sie gefälscht waren, wie ein Polizeisprecher einem Rundfunkbericht zufolge am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben von Innenminister Kristian Jaani hatten die Behörden einen Tipp von dem Labor bekommen und deshalb etwa 500 Personen am Flughafen überprüft. Dabei seien fünf gefälschte Testnachweise entdeckt worden. Gegen die betroffenen Personen seien Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet worden, sagte er auf der Regierungspressekonferenz in Tallinn.

Zur Eindämmung des Coronavirus und der Ausbreitung verschiedener Virusvarianten haben viele Länder zuletzt ihre Einreiseregeln verschärft. So müssen Reisende nun bei der Ankunft häufig ein ärztliches Zeugnis oder einen negativen Corona-Test vorweisen./awe/DP/nas