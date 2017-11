Estland: EU-Behörden müssen nach Umzug sofort arbeitsfähig sein

TALLINN (dpa-AFX) - Bei den Abstimmungen über den neuen Standort von zwei bislang in London beheimateten EU-Agenturen ist für das derzeitige EU-Vorsitzland Estland bedeutend, wie schnell diese ihre Arbeit fortsetzen können.



"Für Estland war es wichtig, dass die Agenturen am Tag des EU-Austritts von Großbritannien am neuen Standort sofort mit ihrer Tätigkeit beginnen können", sagte eine Sprecherin des Außenamts in Tallinn der Agentur BNS. Für welche Städte sich der Baltenstaat entschieden hat, wollte sie nicht verraten.

Vertreter der EU-Staaten wollten am Montag in Brüssel in einer geheimen Wahl darüber abstimmen, wohin die Standorte der Arzneimittelagentur EMA und der Bankenaufsichtsbehörde EBA verlegt werden. Beide Behörden sollen wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens so schnell wie möglich in eines der 27 verbleibenden EU-Länder umgesiedelt werden.

Estland hat sich um keine der beiden Agenturen beworben. In Deutschland bewarb sich Bonn um den Sitz der EMA und Frankfurt am Main um den Standort der EBA./awe/DP/jha