Estländisches Start-up CrowdCoinage führt revolutionäres, durch e-Residency und Blockchain gestütztes Finanzökosystem ein

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) -CrowdCoinage, ein auf Blockchain und e-Residency gestütztesFinanzökosystem zur Mittelbereitstellung, gab die Eröffnung seinesöffentlichen CCOS-Token-Verkaufs bekannt, der am 15. Januar 2018beginnt und am 12. März 2018 endet.CrowdCoinage (https://crowdcoinage.com/) bietet ein Betriebssystem(Operating System, OS) für Finanzökosysteme für Start-ups undUnternehmen, die außerhalb der Landesgrenzen florieren. Dastransparente und benutzerfreundliche finanzielle Betriebssystem löstauch das Problem hinsichtlich eventueller betrügerischer ICOs(Initial Coin Offerings), indem es sicherstellt, dass dieeingezogenen Investitionen nicht zweckentfremdet werden. Dieeinzigartige e-Residency von Estland, das CCOS und dieBlockchain-Lösung öffnet den ICO-Markt für Gründer und Investoren ausLändern, in denen dieser nicht oder nur schwer zugänglich ist."Das Projekt zielt darauf ab, das Augenmerk der Gemeinschaft miteinzubeziehen und finanzielle Mittel für Start-ups mit großem,weltveränderndem Potenzial aufzubringen", sagte Peep Paum, der CEOvon CrowdCoinage. "Darüber hinaus wird CrowdCoinage Investoren voreventuell betrügerischen ICOs schützen und ihnen mehr Kontrolle überihre Investition geben", fügte er hinzu.Der Schwerpunkt der ersten Version des OS ist die Funktion desCrowdfunding. Der Benutzer erhält mittels des Ausfüllens einesFormulars Einsicht in die von Grund auf nötigen Schritte zurSchaffung einer ICO-Kampagne. Zusätzlich wird es für die Benutzermöglich sein zu sehen, wie sie zu dem Projekt betragen können, indemsie den Betrag eintragen, den sie investieren wollen.Im Verlauf der künftigen Entwicklung wird die CC-Plattform einenJob-Marktplatz und eine große Vielfalt finanziellerBlockchain-Dienste bieten: P2P-Kredite (Peer-to-Peer),Versicherungen, Spareinlagen, Debitkarten, eine Börse und einCyberwallet. Das KYC (Know your customer) wird mittels einer tiefreichenden Integration mit dem estländischen e-Residency-Programmgehandhabt werden.Die estländische e-Residency (https://e-resident.gov.ee/) ist einevon jedermann weltweit zu erhaltende, staatlich ausgestellte digitaleIdentifikation. Die e-Residency bietet die Möglichkeit, in einervertrauenswürdigen EU-Umgebung auf einfache Weise zu investieren oderein globales Geschäft zu starten und zu betreiben. "Wir könnenklarere Anleitungen dazu geben, wie man innerhalb unsererRegelungsumgebung legal und verantwortungsbewusst ein ICO startet",sagte Kaspar Korjus kürzlich in seinem Artikel (https://medium.com/e-residency-blog/were-planning-to-launch-estcoin-and-that-s-only-the-start-310aba7f3790) über die estländische e-Residency.Weitere Informationen zu CrowdCoinage finden Sie aufhttp://www.CrowdCoinage.comÜber CrowdCoinageCrowdCoinage wurde 2017 gegründet und ist ein auf e-Residency undBlockchain gestütztes Finanzökosystem. Das OS (Operating System,Betriebssystem) umfasst Kampagnen für Crowdfunding und ICOs (InitialCoin Offerings), Gemeinschaften, Job-Marktplätze und eine Vielfaltfinanzieller Blockchain-Dienste. Zu diesen gehören P2P-Kredite(Peer-to-Peer), Versicherungen, Spareinlagen, Debitkarten für denAlltagsgebrauch, eine Börse und ein Cyberwallet.Um weitere Informationen zu erhalten oder Projektideeneinzureichen, wenden Sie sich bitte an info@CrowdCoinage.comPressekontakt:Peep Paum, CEO bei CrowdCoinage,+372-501-5534,marketing@crowdcoinage.comOriginal-Content von: CrowdCoinage, übermittelt durch news aktuell