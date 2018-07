Esther Henseleit holt EM-Silber / Deutscher Erfolg bei Europameisterschaft der Damen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wiesbaden (ots) -Esther Henseleit (Hamburger GC) gewinnt bei derEuropameisterschaft (EM) der Damen, die vom 25. bis 28. Juli imPenati Golf Resorts in Senica (Slowakei) ausgetragen wurde, dieSilbermedaille. Am Ende musste sich die Golf-Team-Germany-Spielerinnur knapp Celia Barquin aus Spanien geschlagen geben. DieBronzemedaille sicherte sich die Italienerin Angelica Moresco.Am Finaltag lieferten sich Esther Henseleit und Celia Barquin einDuell, bei dem keine der Konkurrentinnen mithalten konnte. Die erst19-jährige Spielerin aus Varel ging mit zwei Zählern Rückstand alsZweitplatzierte mit der führenden Spanierin in die letzte Runde.Gleich am ersten Loch konnte Henseleit den Rückstand halbieren, indemsie einen Fünf-Meter-Putt zum Birdie verwandelte. Barquin ließ sichvom Blitzstart der 19-Jährigen jedoch nicht aus der Ruhe bringen undbaute ihren Vorsprung geduldig wieder aus. Wie schon am Vortag, alssie eine 63 notierte, machte die Spanierin keine Fehler.Es spielte sich wie ein Matchplay und Birdies auf den Bahnen 16und 17 ließ die Falkensteinerin wieder auf einen Schlag an Barquinherankommen. Der rund sechs Meter lange Birdie-Putt auf der 16 hatteeine sehr heikle Rechts-Link-Kombination an Breaks in sich. "Dawusste ich aber vorher schon, dass der Ball reingehen wird", freutesich die Norddeutsche über einen perfekten Putt. So wurde es möglich,an der 18 für den Ausgleich zu sorgen und ein Stechen zu erzwingen.Nach einem etwas schwächeren Schlag ins 18. Grün, gelang Henseleitdas Up-and-down zum sicheren Par. Nun war die Chance da und der Drucklag auf der Spanierin. Sie hatte zwar das Grün in Regulationgetroffen, sich aber mit einem zu vorsichtigen Versuch aus 15 Meternnoch einen Downhill-Par-Putt aus drei Metern gelassen. Er fiel, sodass der Sieg für Celia Barquin mit einem Schlag Vorsprung feststand."Ich habe wirklich solide gespielt, aber leider nicht alleBirdie-Chancen genutzt", kommentierte die Silber-Gewinnerin ihrenRundenverlauf zu einem Gesamtscore von 15 unter Par (64, 71, 70, 68)."Die Putts, die rein mussten, habe ich aber auch gemacht. Auch einpaar gute Up-and-downs waren dabei. Die Spanierin hat wirklich gutgespielt und fast jedes Grün getroffen. Deswegen hat sie sich denSieg auch verdient und ich bin mit meiner Gesamtleistung superzufrieden. Hier so vorne mitzuspielen, hat mir ein gutes Gefühl undviel Selbstvertrauen gegeben. Dass ich vier Runden unter Pargeblieben bin und immer ganz vorne dabei war, war richtig gut",strahlte die Spielerin des National Team Germany, die im Golfclub amMeer mit dem Golfsport begonnen hatte. Bundestrainer Stephan Moralesmeinte: "Esther hat den Druck hochgehalten. Das war wirklich Klasse!"Neben Henseleit haben noch zwei weitere deutsche Spielerinnen denCut nach zwei Spieltagen geschafft. Sophie Hausmann vom GC Hubbelrathbeendete die EM der Damen auf Rang 16 und Fiona Liddell belegte den38. PlatzPressekontakt:DEUTSCHER GOLF VERBAND e.V.Oliver Tzschaschel- Kommunikation -Kreuzberger Ring 6465205 WiesbadenTel. 0611-99020-183Fax 0611-99020-163Original-Content von: Deutscher Golf Verband (DGV), übermittelt durch news aktuell