Estee Lauder Cos: Was jetzt noch richtig spannend wird …

An der Heimatbörse New York notiert Estee Lauder Cos per 11.04.2020, 20:55 Uhr bei 164.51 USD. Estee Lauder Cos zählt zum Segment "Persönliche Produkte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Estee Lauder Cos. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Estee Lauder Cos erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (194,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 164,83 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Estee Lauder Cos erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Estee Lauder Cos liegt bei einem Wert von 33,09. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 32,59) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. -2 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Estee Lauder Cos damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.