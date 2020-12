Estee Lauder Cos: Lohnt sich die Aufruhr?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Estee Lauder Cos, die im Segment "Persönliche Produkte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.12.2020, 13:52 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 262.75 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Estee Lauder Cos auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Estee Lauder Cos damit 20,48 Prozent über dem Durchschnitt (5,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 9,42 Prozent. Estee Lauder Cos liegt aktuell 16,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Estee Lauder Cos. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 8 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Estee Lauder Cos mit einem Wert von 33,09 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Persönliche Produkte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,93 , womit sich ein Abstand von 7 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

