Estee Lauder Cos: Da kann man nur noch staunen

Der Kurs der Aktie Estee Lauder Cos steht am 14.12.2019, 21:34 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 203.16 USD. Der Titel wird der Branche "Persönliche Produkte" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Estee Lauder Cos auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33,09 liegt Estee Lauder Cos auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (1 Prozent). Die Branche "Persönliche Produkte" weist einen Wert von 33,39 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Estee Lauder Cos erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um 11,61 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +32,93 Prozent im Branchenvergleich für Estee Lauder Cos bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,98 Prozent im letzten Jahr. Estee Lauder Cos lag 39,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Estee Lauder Cos-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 205,21 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (203,21 USD) ausgehend um 0,99 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Estee Lauder Cos von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.