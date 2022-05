Estee Lauder Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

An der Börse New York notiert die Aktie Estee Lauder Cos am 25.05.2022, 12:11 Uhr, mit dem Kurs von 232.06 USD. Die Aktie der Estee Lauder Cos wird dem Segment "Persönliche Produkte" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Estee Lauder Cos auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 20 Analystenbewertungen für die Estee Lauder Cos-Aktie abgegeben. Davon waren 16 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Estee Lauder Cos-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Estee Lauder Cos vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 352,16 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 51,75 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (232,06 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Estee Lauder Cos somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Estee Lauder Cos-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 309,61 USD mit dem aktuellen Kurs (232,06 USD), ergibt sich eine Abweichung von -25,05 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (259,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,63 Prozent), somit erhält die Estee Lauder Cos-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Estee Lauder Cos niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Der Unterschied beträgt 2137 Prozentpunkte (1 % gegenüber 2138 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".