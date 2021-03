Estée Lauder Aktie: Wells Fargo bullish auf Estée Lauder nach Analyse davon!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Das Kosmetikunternehmen Estée Lauder Companies Inc (NYSE:EL) bietet Investoren eine überzeugende und unterschätzte Wachstumsstory, so Wells Fargo. Chris Carey stufte die Estée Lauder-Aktie von “Equal Weight” auf “Overweight” hoch und hob das Kursziel von $290 auf $340 an.

Die Estée Lauder-These

Zwei Schlüsseldaten aus China sprechen dafür, dass Estée Lauder die Schätzungen für das dritte Quartal (geplant für den 3. Mai) übertreffen wird, so



