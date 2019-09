Essex und Furukawa Electric vereinbaren globales Joint Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Furukawa":

Atlanta (ots/PRNewswire) - Superior Essex Inc. ("Superior Essex"),das Mutterunternehmen von Essex Magnet Wire, und Furukawa ElectricCo., Ltd. ("Furukawa"), beide führend in der Entwicklung vonLackdrahtprodukten und kundenspezifischen Lösungen, habe heutebekannt gegeben, dass die Vorstände der beiden Unternehmen den Rahmenfür ein globales Joint Venture genehmigt haben.Das Joint Venture baut auf einer früheren Lackdrahtpartnerschaftzwischen beiden Unternehmen in Europa auf. Nach Abschluss derendgültigen Vereinbarungen und der üblichen behördlichen undsonstigen Genehmigungen werden die Unternehmen ihr Lackdrahtgeschäftin den nächsten Monaten zusammenlegen, um als Weltmarktführer zuagieren. Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen EssexFurukawa Magnet Wire, LLC mit der Marke "Essex Furukawa" auftreten."Heute ist ein aufregender Tag, nicht nur wegen der Ankündigungdes Essex-Furukawa-Deals, sondern auch, weil er die Schaffung einestechnologischen Powerhouse in der Lackdrahtindustrie markiert, dasviele der großen Unternehmen bedienen kann", so Brian Kim, CEO vonSuperior Essex. "Als ein Unternehmen, das sich auf die Stärken vonEssex Magnet Wire und Furukawa Elektric stützt, sind wir in der Lage,mehr als zwei Jahrhunderte an Erfahrung und Wissen zu nutzen, um dieGrenzen der Innovation zu sprengen und gleichzeitig auf Exzellenz inder Fertigung, technologischem Fortschritt und hervorragendemKundendienst fokussiert zu bleiben."Das neue globale Joint Venture wird den technologischenFortschritt anführen; die Marktführung in Nordamerika, Europa undAsien übernehmen, strategische Kundenpartnerschaften eingehen und dieForschungs- und Entwicklungsfortschritte beschleunigen. Das neueJoint Venture wird voraussichtlich von beträchtlichen Synergienprofitieren, darunter der Ausbau maßgeschneiderter Produktlösungen,der Austausch von Best Practices und die Fähigkeit, die Kunden mitzusätzlichen Versandstellen, erweiterten globalen Vertriebs- undTechniker-Teams, gesteigerten globalen Stab- und Gießerei-Ressourcenund einem diversifizierten Innovationsteam, insbesondere fürEV/HEV-Entwicklungen, besser zu bedienen.Essex Furukawa wird fast 2.100 Mitarbeiter an 17 Standorten inacht Ländern beschäftigen.Informationen zu Superior EssexSuperior Essex ist die Dachmarke von Essex Magnet Wire, SuperiorEssex Communications und Essex Brownell. Das Unternehmen beschäftigt3.000 Mitarbeiter in 11 Ländern auf drei Kontinenten. Superior Essexist der führende globale Anbieter von Lackdrähten und steht an derSpitze der Übertragungs- sowie PoE (Power over theEthernet)-Technologie. Das Unternehmen leistet einen wesentlichenBeitrag zum disruptiven technologischen Fortschritt bei derElektrifizierung der Automobil-, Energie- und Industriebranche.Superior Essex hat es sich zum Ziel gesetzt, Pionierarbeit in Bezugauf intelligente Gebäudetechnik zu leisten und gleichzeitig das Tempoder Nachhaltigkeit zu bestimmen. Superior Essex is Everywhere YouLive and Work®. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://superioressex.com.Informationen zu Furukawa Electric Co., Ltd.Die Furukawa Electric (TSE; 5801, ISIN; JP3827200001) Group begannihre Geschäftstätigkeit 1884 mit der Gründung einer Kupferhütte undDrahtfabrik. Seitdem hat sich Furukawa Electric zum Vorreiter fürneueste Technologien entwickelt, dadurch, dass das Unternehmenverschiedenste technologische Probleme angeht. Furukawa Electric hatProdukte aus zahlreichen Bereichen auf den Markt gebracht, darunterTelekommunikation, Elektronik, Automobil- und Bauwesen, mit seinendrei Kernmaterialien, nämlich Optik, Kunststoffe und Metalle. Vieledieser Produkte umfassen den größten globalen Marktanteil, und alleProdukte haben in zahlreichen Geschäftsbereichen zur Gesellschaftbeigetragen. Weitere Informationen über Furukawa Electric finden Sieauf furukawaelectric.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2592798-1&h=2829828475&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2592798-1%26h%3D486765748%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.furukawaelectric.com%252F%26a%3Dfurukawaelectric.com&a=furukawaelectric.com).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1001444/Superior_Essex_Furukawa_Electric.jpgPressekontakt:Medienanfragen: Drew CarlDirectorCorporate MarketingDrew.Carl@spsx.com.Original-Content von: Superior Essex Inc., übermittelt durch news aktuell