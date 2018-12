Essex Property: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Kurs der Aktie Essex Property steht am 28.12.2018, 02:31 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 245,67 USD.

Unsere Analysten haben Essex Property nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 48,63 liegt Essex Property unter dem Branchendurchschnitt (49 Prozent). Die Branche "Real Estate" weist einen Wert von 94,89 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Essex Property im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Essex Property. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Essex Property schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,1 % und somit 1,06 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,16 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".