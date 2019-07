Essex Property: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Für die Aktie Essex Property wird an der heimatlichen Börse New York am 09.07.2019, 09:13 Uhr, ein Kurs von 304,03 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Essex Property auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Essex Property weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,59 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("") von 4,21 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,62 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Essex Property erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (278,1 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,5 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 303,94 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Essex Property erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Essex Property erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 4,12 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +24,97 Prozent im Branchenvergleich für Essex Property bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,12 Prozent im letzten Jahr. Essex Property lag 24,97 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.