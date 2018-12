Essex Bio-: Was Sie wissen sollten?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Essex Bio- unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie". Die Essex Bio--Aktie notierte am 07.12.2018 mit 5,14 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Die Aussichten für Essex Bio- haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Essex Bio-. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Essex Bio- erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um 27,92 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -15,73 Prozent im Branchenvergleich für Essex Bio- bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,05 Prozent im letzten Jahr. Essex Bio- lag 1,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Derzeit schüttet Essex Bio- nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma. Der Unterschied beträgt 0,41 Prozentpunkte (1,06 % gegenüber 1,46 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".