Essentra: Nicht vergessen!

Für die Aktie Essentra aus dem Segment "Commodity Chemikalien" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 25.07.2018 ein Kurs von 488,8 GBP geführt.Essentra haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Essentra hat mit einer Dividendenrendite von 4,23 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,92%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Manufactured Goods"-Branche beträgt +1,31. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Essentra-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

