Essential Properties Realty Trust Inc.: Ist das eine Gewinn-Chance?

Essential Properties Realty Trust Inc. notiert aktuell (Stand 09:22 Uhr) mit 13.01 USD etwas im Minus (-0.38 Prozent).

Unser Analystenteam hat Essential Properties Realty Trust Inc. auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Für Essential Properties Realty Trust Inc. liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Essential Properties Realty Trust Inc. vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 20,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (13,06 USD) könnte die Aktie damit um 56,97 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Essential Properties Realty Trust Inc.-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Essential Properties Realty Trust Inc. verläuft aktuell bei 23,16 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 13,06 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -43,61 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 22,61 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Essential Properties Realty Trust Inc.-Aktie der aktuellen Differenz von -42,24 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Essential Properties Realty Trust Inc. damit 24,64 Prozent unter dem Durchschnitt (5,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 5,04 Prozent. Essential Properties Realty Trust Inc. liegt aktuell 24,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".