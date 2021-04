Essenslieferdienst Just Eat Takeaway verzeichnet erneut mehr Bestellungen

Weitere Suchergebnisse zu "Takeaway.com":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway profitiert in der Corona-Pandemie weiter vom Bestell-Boom.



Insgesamt stiegen die Aufträge um fast 80 Prozent auf 200 Millionen, wie der Konzern am Dienstag in Amsterdam mitteilte. "Das erste Quartal ist unser viertes Quartal mit beschleunigtem Bestellwachstum in Folge", sagte Konzernchef Jitse Groen laut Mitteilung. Auch der Bruttowarenwert ging weiter nach oben: Mit 4,5 Milliarden Euro stieg er um fast 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In den nach eigenen Firmenangaben besonders profitablen Märkten Deutschland - hier firmiert Just Eat Takeaway unter dem Namen Lieferando - sowie den Niederlanden ging die Zahl der Bestellungen ebenfalls weiter nach oben.

Unterdessen verzeichnet Just Eat Takeaway immer mehr Bestellungen, bei denen das Unternehmen das Essen ausliefert. In Großbritannien lag dieser Wert fast achtmal höher als noch vor einem Jahr, auch weil der Konzern auf dem dortigen Markt mit bekannten Ketten wie Chipotle oder Café-Franchise-Unternehmen wie Starbucks und Costa kooperiert. Bisher verdient Just Eat Takeaway vor allem Geld, indem es als Vermittler zwischen Restaurant und Kunden bei einer Bestellung eine Provision einstreicht./ngu/ssc/jha/