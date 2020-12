Essener Klinikchef: Weihnachts-Lockerungen inakzeptabel / Warnung: Fest droht Superspreader-Event zu werden / Am Wochenende intensiver Notfallbetrieb in Essen / Kritik an Corona-App

Hamburg (ots) - "Winterschlaf mit Unterbrechung": Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, kritisiert die über die Weihnachtstage geplanten Ausnahmen von den verschärften Anti-Corona-Maßnahmen. Diese nennt Werner bei "19 - die DUB Chefvisite" aus Sicht eines großen Krankenhauses "schlichtweg inakzeptabel". Der Mediziner fürchtet, dass die Möglichkeit zu größeren Familientreffen an Weihnachten sogar mehrfach am Tag genutzt werden könnte. So droht das Fest zum Superspreader-Event. Das würde nicht nur mehr neue Covid-19-Fälle bedeuten, sondern auch Klinikkapazitäten binden, die dann nicht für andere Patienten zur Verfügung stünden: "Das sind die Leidtragenden", warnt Werner.Ob die verschärften Maßnahmen greifen, wird sich laut dem Mediziner erst Mitte Januar beurteilen lassen. Werner fordert daher mehr Funktionen bei der Corona-App. Ein Umbau der App reicht ihm nicht: "Das geht nur neu." Sein Grundsatz dabei: "Gesundheitsschutz geht vor Datenschutz" - weil die Pandemie "nicht nur die Volksgesundheit, sondern auch die Volkswirtschaft zutiefst schädigt". Auch Tobias Schlösser, Geschäftsführer beim Sparkassen-Finanzportal und damit verantwortlich für die Digitalisierung der Gruppe, kritisiert in der Sendung die rund 68 Millionen Euro teure App: "Zu viel Geld für zu wenig Leistung", lautet sein Urteil. Insgesamt begrüßt er aber den Digitalisierungsschub durch Corona, der sich "langfristig bestätigen" wird. Die Sparkassen-Gruppe sieht er für diese digitale Zukunft gut aufgestellt: "Wir holen auf", sagt Schlösser.Am Wochenende gab es bei den Essener Medizinern einen "sehr intensiven Notfallbetrieb", berichtet Klinikchef Werner: "Das hängt damit zusammen, dass sich manche Krankenhäuser von der Notfall- und Intensivversorgung abgemeldet haben." Dies belastet das medizinische Personal "extrem". Aktuell werden im Uniklinikum 135 Covid-19-Patienten behandelt, 41 liegen auf der Intensivstation. Dort sind zudem vier weitere Verstorbene im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus zu beklagen. Das RKI meldet bundesweit 188 Tote und 16.362 Neuinfizierte - 4.030 mehr als am Montag der Vorwoche.Bei "19 - die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet - in nur 19 Minuten. Als Talk-Gast dabei am Dienstag, den 15. Dezember: Carsten Cramer, Mitgeschäftsführer bei Borussia Dortmund. Start ist wie immer um 10 Uhr. Mitmachen kann jeder via Zoom - einfach auf diesen Link klicken: https://dub-magazin.de/chefvisite-zoom/Achtung: Live-Sondersendung zur Corona-Impfung am Mittwoch, den 23. Dezember, um 13 Uhr - Sie fragen, wir antworten!Pressekontakt:DUB UNTERNEHMERMagazin für digitale TransformationNina SchürmannTel.: (040) 468832-22E-Mail: leserservice@dub.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuell