Essener Fitnessunternehmen weiter auf Wachstumskurs: FitX eröffnet 70. Studio in Deutschland (FOTO)

Essen (ots) -FitX eröffnet sein bundesweit 70. FitX-Studio. Für diesenMeilenstein hat sich der Essener Fitnessanbieter keinen geringerenOrt als die Hauptstadt ausgesucht. Denn mit dem 70. FitX-Studiofeiert FitX am 03.11.2018 zugleich die Eröffnung des 10. FitX-Studiosin Berlin (Tamara-Danz-Str. 11, 10243 Berlin).FitX hat mit seiner Haltung "Fitness ist für jeden da" zumImagewechsel der Fitnessbranche beigetragen: Fitnesstraining istinzwischen weit mehr als Bodybuilding und reine Muskelprotze.Fitnesstraining ist für viele zur Lebensphilosophie geworden. Dabeigeht es heute vor allem darum, seine Gesundheit zu fördern und einegute Zeit zu haben. Mehr als 10,61 Millionen Menschen trainierenheute in Deutschland. Tendenz steigend.Mit dem 70. Studio in Deutschland setzt FitX seine starkeExpansion fort. Der Fitnessanbieter bereichert mit seinem Konzept zum10. Mal den Fitnessmarkt der Hauptstadt. Seit 2014 ist FitX in Berlinvertreten und expandiert dort stetig, langfristig sind bis zu rund 30FitX-Studios für den Großraum Berlin geplant. Das Ziel: Fitness zujeder Zeit an jedem Ort für jeden Menschen ermöglichen - mit einemAngebot, das für jedes Alters- und Leistungslevel geeignet ist.Die offizielle Studioeröffnung des rund 3.000 Quadratmeter großenFitnessstudios in der Berliner East Side Mall findet am 03.11.2018von 11 bis 19 Uhr statt. Hier können sich Interessenten bei Snacksund Getränken das Studio unverbindlich anschauen, das FitX-Teamkennenlernen und sich über das Angebot informieren. DerTrainingsbetrieb startet bereits vorab am 31.10.2018 um 10 Uhr.Anlässlich dieses Jubiläums hat sich FitX etwas Besondereseinfallen lassen: FitX erlässt jedem, der sich im Zeitraum vom01.11.2018 bis 14.11.2018 in einem FitX-Studio in ganz Deutschlandanmeldet, die Aktivierungspauschale in Höhe von 29 Euro. Gleichzeitiglädt FitX alle am 03.11.2018 - neben der offiziellen Studioeröffnungvon 11 bis 19 Uhr - am Abend zur großen "BERLINHOCH10-Party" in dieLocation "The Code" ein. Dort möchte das Fitnessunternehmen gemeinsammit allen das Jubiläum feiern. FitX-Mitglieder zahlen bei Vorlage derMitgliedskarte keinen Eintritt. Informationen zur FitX-StudioEröffnung unter https://www.fitx.de/studio/berlin-east-side-mall ,Informationen zur "BERLINOCH10-Party" unterhttps://www.fitx.de/berlinhoch10 .Pressekontakt:Lesley SteinbußLeitung Externe UnternehmenskommunikationTel.: 0201 8067457-62Mail: presse@fitx.deOriginal-Content von: FitX, übermittelt durch news aktuell